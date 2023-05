Trading online: utenti in crescita per le principali piattaforme di investimento

Quando ci furono le prime avvisaglie del boom del trading online in Italia la maggior parte delle persone era convinta che il tutto fosse legato alle restrizioni introdotte per contrastare la diffusione della pandemia. A distanza di qualche anno è possibile affermare che le cose non stanno affatto così: sicuramente il fatto che la gente sia dovuta restare chiusa in casa (e spesso senza poter lavorare) ha accelerato il processo di avvicinamento degli italiani alle piattaforme di investimento, ma dando uno sguardo ai numeri è possibile dire che la “febbre” per il trading non è ancora passata.

A cavallo tra il 2020 e l’inizio del 2022 c’è stato un clamoroso aumento dei trader, che sono praticamente raddoppiati, superando i 6 milioni, ma il fenomeno non si è ancora arrestato. Anche se la crescita prosegue a ritmi leggermente più lenti, oggi l’esercito degli investitori italiani ha superato gli otto milioni di unità. Niente male davvero, se consideriamo l’enorme fatica fatta dal mondo degli investimenti online ad affermarsi in questo Paese. Gran merito di questo exploit è dovuto agli sforzi fatti dai broker per rendere il trading un’attività alla portata di tutti.

L’importanza della scelta del broker per gli investimenti

Fortunatamente il grande avvicinamento degli italiani ai mercati finanziari è stato accompagnato da un miglioramento generale della preparazione finanziaria: ancora c’è molta strada da fare su questo piano, ma non si possono negare gli importanti progressi fatti negli ultimi anni. Ora è chiaro a tutti che la scelta del broker rappresenta un passaggio fondamentale per l’andamento della carriera di un trader: per capire quali siano le migliori opzioni presenti oggi sul mercato è possibile consultare l’elenco delle piattaforme di trading online di Mercati24, sito web specializzato nella formazione finanziaria che mette a disposizione guide, contenuti e approfondimenti per aiutare gli utenti ad avvicinarsi con consapevolezza al mondo degli investimenti.

Affidarsi ad un intermediario regolamentato significa stare alla larga dalle truffe e poter operare con un soggetto affidabile e obbligato dall’organo di vigilanza che lo controlla a rispettare determinati standard a livello di sicurezza ed a livello di qualità. Accertarsi della presenza della licenza e dell’autorizzazione della Consob è solo il primo passo: per individuare il migliore broker è necessario tenere conto anche del numero di asset negoziabili, degli strumenti e delle funzionalità inclusi nella piattaforma, dei costi, dell’assistenza e delle risorse formative offerte.

L’elenco delle migliori piattaforme per fare trading online oggi

Tra le migliori piattaforme consigliate dagli esperti ci sono Liquidityx, che offre ai suoi iscritti tutto quello che serve per avvicinarsi nel modo migliore agli investimenti online: assistenza telefonica, corso gratuito e segnali di trading gratis, oltre all’immancabile conto demo senza limiti e senza vincoli. XTB è una delle scelte più apprezzate da chi non può contare su grandi capitali, visto che gli spread sono molto convenienti e che è possibile iniziare ad investire partendo da un solo euro. Sono presenti il corso ed il conto demo.

Capex è riuscito a conquistare tantissimi utenti grazie alla qualità dei servizi offerti, partendo dall’assistenza telefonica per arrivare all’analisi automatica dei blog e dei siti di finanza, ai consigli giornalieri e gratuiti degli analisti, ai segali del Trading Central e così via, senza dimenticare il materiale disponibile presso la Capex Academy. Su eToro non c’è molto da dire: si tratta del broker probabilmente più famoso in questo momento; interfaccia intuitiva, strumenti esclusivi e funzionalità innovative sono i punti di forza della sua piattaforma.

Tra i tanti broker regolamentati che operano in Italia, Trade.com è uno dei più esperti: ancora oggi viene considerata la scelta migliore da parte di molti operatori per via dei suoi spread convenienti, dei suoi corsi gratuiti e dei servizi offerti, come il Trend dei Trader, che permette di analizzare le mosse degli altri utenti attivi sulla piattaforma. Anche AvaTrade va annoverata tra le piattaforme “storiche”: al di là di servizi essenziali come il conto demo illimitato, il broker offre anche il CopyTrading, l’assicurazione AvaProtect e un’ampia varietà di risorse didattiche gratuite.

L’ultimo intermediario presente nell’elenco è Plus500, una delle realtà più importanti dell’intero panorama finanziario. Tramite i CFD consente di investire praticamente su qualsiasi mercato attraverso una piattaforma semplice, affidabile e abbastanza conveniente. Ricordiamo che la scelta di un broker affidabile e di qualità è un passaggio fondamentale, ma poi il trader deve mettere in questa attività il giusto impegno: solo attraverso lo studio, l’aggiornamento e la tenacia sarà possibile riuscire ad ottenere dei risultati positivi dall’attività sui mercati finanziari.