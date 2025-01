Pierdonato Ligori confermato Segretario Generale di Fit Cisl Lecce

Un’opportunità per analizzare l’attuale contesto del settore dei trasporti a livello locale e nazionale.

Si è concluso nella giornata di oggi il 13esimo Congresso della Fit-Cisl di Lecce dal titolo “Il coraggio della partecipazione” svoltosi presso Masseria Cricelli in contrada Cricelli a Lizzanello.

All’evento congressuale sono intervenuti, tra gli altri, Ada Chirizzi, Segretario Generale Cisl Lecce e Salvatore Puzzovio, Segretario Generale Regionale Fit-Cisl Puglia.

Pier Donato Ligori è stato rieletto a Segretario Generale del Presidio Territoriale Fit CISL Lecce. Confermati come vice- segretari Antonio Foggetti per il comparto ‘Igiene e Ambiente’ ed Enrico Pensa per il comparto ‘Ferrovie’.

Quello di oggi è stato incontro di fondamentale importanza per il sindacato dei trasporti salentino, nel corso del quale si è discusso delle problematiche più urgenti, come la mancanza di rinnovamento del parco mezzi nei trasporti nel Salento, delle emergenze mal gestite come la carenza di metodologie chiare per far fronte a continui ritardi prolungati, delle lunghe tempistiche di attesa per i mezzi sostitutivi in caso di avaria, ma al contempo si fatto il punto della situazione su un settore in continua evoluzione e sulla definizione delle strategie di categoria per i prossimi quattro anni.