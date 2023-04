Pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne. La “svolta” dell’Aifa

Pillola anticoncezionale gratis per tutte. Costerà allo Stato 140 milioni l’anno, ma ci riferiamo davvero ad una svolta storica, quella di permettere alle donne di qualsiasi età di potersi avvicinare alla contraccezione. A rivelarlo è il Quotidiano Sanità che, nella figura del Presidente dell’Aifa Giovanna Scroccara, da il via a un percorso che ha richiesto tempo e un’attenta valutazione tecnica.

Appare ormai chiaro quanto i diritti delle donne, a lungo violati o ignorati, si stiano lentamente, ma in maniera evidente, affermando, in quella che è sempre apparsa una salita faticosa e sfiancante, che vedeva ogni donna correre una maratona impegnativa e spesso senza risultati.

La contraccezione, infatti, risulta essere non solo un’agevolazione sanitaria legata ad un farmaco spesso necessario, ma rappresenta anche una scelta in cui ogni donna potrà avvicinarsi al metodo contraccettivo, ricavandone vantaggi soprattutto di natura psicologica. Pertanto, vivere la sessualità in maniera più disinvolta è, di certo, un beneficio che tra l’altro coinvolge anche il partner, conferendo alla coppia maggiore intesa e fiducia.

Ed ecco che ci si avvicina sempre di più al concetto di donna libera di gestire il proprio corpo, un corpo associato inevitabilmente all’idea di maternità, laddove la pillola contraccettiva non può non essere strettamente legata a quella ‘del giorno dopo’ e in cui sarebbe utile pensare che l’uso della prima possa, in parte, sostituire la più discutibile seconda.

Un vantaggio economico soprattutto per chi non può permetterselo, un passo avanti verso la libertà e l’emancipazione della donna, un contributo informativo e la possibilità di una scelta, questo è quello che rappresenta la contraccezione gratuita ed è utile e incoraggiante pensare quanto ogni singolo passo rappresenti una svolta preziosa e significativa che riguarda un ruolo, ancora fragile e opaco, quello della donna all’interno della società.