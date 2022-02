Un fantasma nei cieli dell’Ucraina. È l’uomo che sta terrorizzando i russi

È diventato il terrore dei nemici, quando si alza in volo per i russi è una tragedia. Lo chiamano il fantasma di Kyiv, la sua identità ad oggi è sconosciuta. È il pilota di un MiG-29 Fulcrum, un caccia intercettore di fabbricazione russa, considerato tra i migliori aerei di combattimento al mondo.

La flotta di Putin dispone di numerosissime unità, quella ucraina ne possiede pochi, ma il mezzo guidato dal fantasma vale per dieci.

Le guerre non hanno bisogno di eroi, eppure in tutte le guerre emergono atti eroici che infondono coraggio e aprono orizzonti di speranza.

I bambini nel territorio attorno alla città di Kharkiv oggi sono andati a raccogliere i rottami di un aereo russo abbattuto. Credono che sia stato il fantasma, l’amico inatteso che sta tentando di proteggerli con azioni tanto ardite quanto eroiche.

Sì portano dietro un pezzo di lamiera bruciata, lo conserveranno come potranno e un giorno, se la sorte darà loro la possibilità di sopravvivere, racconteranno la storia del fantasma di Kyiv, che in soli tre giorni è già diventato una leggenda.

La notizia, rilanciata da numerose testate e agenzie di stampa potrebbe non essere del tutto autentica, ma rimane in queste ore concitate una iniezione di speranza per un Paese aggredito.