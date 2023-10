San Francesco e il suo Cantico, l’amore per le immense quotidianità nella poesia di Emanuela Rizzo

È il santo patrono d’Italia e si festeggia nella giornata di oggi, San Francesco d’Assisi. Tanti i suoi devoti, tanti coloro che portano il suo nome. La poetessa salentina Emanuela Rizzo gli dedica una poesia ricordando il suo amore per le piccole cose, per quelle immense quotidianità a cui diamo valore soltanto se ci fermiamo un attimo, soltanto se allentiamo la presa dalle bassezze del mondo che ci tengono incollati, soltanto se togliamo il volume ai rumori che ci intontiscono.

A San Francesco

Ti spogliasti del tuo mantello,

rivestendo di brandelli

d’amore

i corpi flagellati

dal freddo.

La tua voce,

svestita

dalle impalcature

dell’oro,

ricchezza effimera

del potere

di pochi,

pura si elevò

fino alle creature

del cielo.

La tua lingua

diventò

sibilo sulla terra,

melodia

per gli angeli.

Il sole, la luna e le stelle

e un mantello

di natura vestito

fu la tua nuova

dimora.

L’amore che

un di’

decidesti

di insegnare al mondo,

fu quello

per le piccole

grandi cose.

Tutto il Creato

ancora ti prega,

tu umile

fratello

di ogni indifesa

creatura.

Ti ameremo

per sempre

in ogni canto

del più

piccolo

del cielo.