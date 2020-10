‘Cu dentu conchiglia nu sacciu ci l’è decisu’, il ricordo in versi di Daniele ed Eleonora

Miriam Perrone ha scritto questa filastrocca nei giorni in cui il Salento attonito non si capacitava della tragica fine di Daniele ed Eleonora. Il pensiero delle conchiglie che aspettano sulla riva, inermi, l’onda violenta è corso veloce verso l’immagine di due innamorati sorridenti al futuro che avevano deciso di unire le loro strade, di confondere le loro vite. Un’onda violenta e malvagia ha interrotto quel bisogno di stare vicini, quella necessità vitale che ci prende quando decidiamo di mettere casa con qualcuno, di cominciare a pensare all’idea di famiglia. Per Miriam Perrone adesso Daniele ed Eleonora sono due conchiglie, due conchiglie che appartengono al mare dell’universo.

Cu dentu conchiglia

nu sacciu ci l’è decisu

e nu sacciu mancu stu nome

ci me l’è misu.

Ticune ca ti na fimmina

aggiu rappresentatu lu grembu tisu.

Iou lu mare lu canuscu quannu ruce,

ci stae maru o ci stae tuce.

Moi lu mare sta bbunchia

e la spiaggia si sta ‘rrunchia.

Nui sempre ‘ngarbate e ferme

e nu simu mancu eterne.

Bi svelu

te nui conchiglie nu secretu

cu nu bi fazzu ‘rrimanire a rretu:

ti la vita ati sentere le gioie e le tristezze

e sulu cussì ni putiti apprezzare le bellezze…

Traduzione

Che diventassi conchiglia

non so proprio chi l’abbia deciso

e non so nemmeno questo nome

chi me l’ha messo.

Si dice che (una conchiglia) rappresenti

il grembo pieno di una donna.

Io il mare lo conosco quando rumoreggia

se è agitato oppure se è calmo.

Adesso si sta gonfiando

e la spiaggia si sta subito ritirando.

Noi conchiglie stiamo sempre lì garbate e ferme

anche se non siamo eterne.

Adesso vi svelo il nostro segreto

per non farvi restare indietro:

della vita dovete sentire le gioie e le tristezze.

Soltanto questo vi consentirà di apprezzarne le bellezze.

(foto di copertina di Claudio de Marco)