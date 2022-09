La luce di Leuca come dono di vita per Antonio e Serena, oggi sposi. La poesia di Emanuela Rizzo

Quanti giorni passiamo nel tunnel delle nostre vite? Tanti, troppi. Sempre in attesa di quella luce che si apra in fondo, che faccia sgranare i nostri occhi, che ci scaldi, che allontani il buio, che ci porti a vestire di nuovo le nostre esistenze. E quando quella luce finalmente arriva è come rinascere, è come nascere di nuovo, per una seconda volta.

‘Un giorno poi/un’alba si apre/e un sole nuovo/finalmente nostro/ci riscalda sussurra la poetessa salentina Emanuela Rizzo ad Antonio e Serena, oggi sposi. Per loro questa nuova alba, questa rinascita passa dal matrimonio, un sacramento per chi ha il dono della fede, un giorno indimenticabile per tutti gli altri. Una frattura del tempo in cui due vite diventano una sola. A dire il vero ogni storia d’amore è una frattura del tempo, perchè ogni storia d’amore cambia la prospettiva da cui si guarda la vita che smette di essere un punto di vista soggettivo per diventare ‘un belvedere’, un affaccio a due sui destini che ci riguardano. Il matrimonio è un sigillo, un’impegno, un’impronta più forte, forse.

Emanuela Rizzo lega questa nuova prospettiva di vita alla luce che ammanta Leuca e la imbianca dandole il nome. Auguri ad Antonio e Serena, dunque. Auguri affinchè la luce di oggi riempia gli occhi anche per quei giorni in cui si dovrà attraversare qualche galleria.

Ad Antonio e Serena

Percorriamo strade

tortuose,

increspate

come onde

di un mare in

burrasca.

Un giorno poi

un’alba si apre

e un sole nuovo,

finalmente nostro,

ci riscalda.

A voi, belli

come la prima alba

d’Italia

del Finis Terrae

di Leuca,

dove tracce

d’oriente

vestono il mare,

l’augurio

di un amore

infinito,

disteso

in un mare aperto

dai riflessi

bizantini.

Vicine le montagne

sorelle dell’Albania,

da lontano

il faro

che per voi

si illumina

di un bene infinito.

Emanuela Rizzo