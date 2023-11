Santu Martinu, serata di brindisi e calici alzati. La poesia di Miriam Perrone

San Martino, serata di brindisi e di calici alzati. Serata di risate, di amici che si ritrovano intorno ad una tavolata imbandita. Non c’è più la magia di un tempo, forse qualcuno nemmeno festeggia. Nei suoi versi Miriam Perrone ricorda ‘l’usanza‘, quando c’era bisogno di occasioni per mettere in mostra un’abbondanza che certo non faceva parte della quotidianità. Oggi le tavole sono sempre traboccanti, l’occasione della festa è un di più e c’è chi la vive solo per ‘crianza‘.

Santu Martinu

A Santu Martinu ttruavi nu taulu ‘mbanditu e tantu vinu.

‘Ncera quiddru ca mintia la casa cu lu caminu, ‘ncera quiddru ca rrustia e quiddru ca ticia: “nu aggiu nienti, aggiu rriatu tardu ti la fatia”, ma ceddri ticia nienti, erame tutti na famija.

Tauli ‘mbanditi te ogni cosa: carne, turcinieddhri e rape ‘nfucate e nu putiane mancare le castagne, rrustute e mangiate.

Santu Martinu te nu tiempu te unione e fratellanza era n’esempiu, moi ancora nu picchi te gente sta mantene l’usanza, alcuni pe amore e autri pe crianza .