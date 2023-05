“Panzieri, racordi e sparanze”, le poesie di Cristina De Vittorio per Lilt Lecce e Centro Ilma

Si intitola “Panzieri, racordi e sparanze” ed è una raccolta di poesie in vernacolo pubblicata da Cristina De Vittorio, volontaria della Delegazione di Gallipoli, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce per il completamento del Centro Ilma, istituto polivalente per la lotta al cancro che sorge alle porte della cittadella ionica e che si occuperà di ricerca oncologica ambientale, diagnosi precoce e riabilitazione oncologica.

Il volume sarà presentato venerdì 5 maggio, alle ore 19, nel Teatro Garibaldi di Gallipoli. Interverranno il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il presidente Lilt Lecce Carmine Cerullo e il responsabile scientifico Giuseppe Serravezza, la referente della Delegazione Lilt di Gallipoli Preziosa Portoghese. A dialogare con l’autrice sarà Lola Giuranna, presidente dell’associazione “La Barcaccia”.

“Questo libro è un compendio delle mie emozioni, una raccolta di istanti di gioie e di dolori, che spero possa donare un sorriso a chi lo leggerà. Ed è anche il mio personale contributo al sogno di vedere presto in funzione il Centro Ilma”, afferma l’autrice, insegnante, nota per i suoi componimenti in dialetto gallipolino con cui tratteggia i personaggi incontrati lungo il suo cammino, sorride delle vicissitudini (e sventure) quotidiane, ironizza su vizi e virtù dell’umanità e decanta i valori della vita.

La raccolta comprende circa 40 poesie che sono per tutti un invito a riflettere

Scrive di lei Silvio Garattini, presidente e fondatore dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri” di Milano, che le ha dedicato un pensiero riportato nella quarta di copertina: “Cristina riesce a dare forma poetica a tutto ciò che vede ed ascolta. Grazie alla sua grande generosità ha raccolto le sue poesie in questo libro, il cui ricavato andrà completamente a favore della Lilt di Lecce, impegnata nella costruzione del Centro ILMA che si occuperà di ricerca, diagnosi e riabilitazione nel campo dei tumori, contribuendo ad integrare, con modalità non-profit, le attività del Servizio Sanitario Nazionale”.

Sentito il ringraziamento rivolto dal presidente Lilt Lecce, Carmine Cerullo: “Cristina ha questo dono prezioso che da sempre mette al servizio degli altri e che, con questo libro, ha scelto di trasformare in qualcosa di ancora più grande, per la sua e la nostra famiglia Lilt. Ha mobilitato chiunque potesse aiutarla a realizzare questo bel progetto, nato con l’intento di devolvere alla nostra Associazione l’intero ricavato delle donazioni, per contribuire a sostenere i nostri servizi gratuiti di Prevenzione e Assistenza oncologica, nonché il completamento del Centro Ilma, la sfida del Salento al cancro. A nome di tutto il Direttivo e dei Volontari Lilt, cara Cristina, il nostro più profondo ringraziamento”.

Il libro è corredato da QrCode che consente di ascoltare numerose poesie recitate dalla stessa autrice e musicate da Marco Rizzello e Gabriella Stea.

Con una piccola donazione alla Lilt di Lecce si potrà ricevere una copia del volume.

Per informazioni, contattare la Segreteria provinciale Lilt Lecce al numero 0833 512777 oppure scrivere a: [email protected].