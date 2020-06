Riparte tutto, anche lo Street Control. Ecco il calendario della ‘telecamera mobile’

La ripartenza post-lockdown è per tutti, anche per lo Street Control. Dopo i mesi di drastica riduzione del traffico cittadino dovuto all’emergenza coronavirus, il servizio dinamico di rilevazione elettronica delle infrazioni è pronto a tornare tra le strade di Lecce.

Da domani (lunedì 15 giugno), infatti, lo Street Control della Polizia Locale leccese sarà nuovamente operativo: la pattuglia dotata dell’occhio elettronico effettuerà controlli su tutto il territorio comunale secondo i consueti orari, ovvero da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Non ricordate come funziona? E’ semplice: sul tettuccio di alcune automobili della ‘Municipale’ è installato un dispositivo elettronico capace di rilevare, in assenza di trasgressore, le violazioni del codice della strada relative a soste irregolari, obblighi di copertura assicurativa e obblighi di revisione del veicolo.

“Particolare attenzione – comunicano gli agenti di viale Rossini – sarà prestata alle corsie preferenziali, alle piste ciclabili e agli attraversanti pedonali”.