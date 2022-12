Polizia Penitenziaria e Associazione Anna e Valter insieme per i bimbi bisognosi, realizzata una raccolta benefica

“Da 3 anni a questa parte, quando è nata l’associazione, cerchiamo di regalare un sorriso ai tanti bambini delle case famiglia e a quelli delle famiglie che versano in stato di indigenza a Lecce nel periodo natalizio. Lo facciamo grazie al cuore di tanti amici, quest’anno, poi, siamo orgogliosi di avere al nostro fianco la Polizia Penitenziaria che si è messa immediatamente a disposizione dando vita a una raccolta all’ interno della casa circondariale, che ci permetterà ancora una volta, il 20 dicembre, presso la chiesa di San Francesco da Paola di consegnare i giocattoli ai tanti bimbi presenti in occasione dell’iniziativa “In Ricordo di Te“, una messa per ricordare Don Giovanni Sammarco, un sacerdote che amava i bambini e che dormiva nella sacrestia della chiesa per sentirsi più vicino alla povertà della gente”, con queste parole Alfredo Fiorentino, presidente dell’Associazione “Anna e Valter”, commenta la raccolta di beneficenza messa in atto dalla Fidas Polizia Penitenziaria, in collaborazione con la Direzione e del Comando di Reparto della Casa Circondariale di Lecce,

“Purtroppo la solidarietà è stata dimenticata da molti e il nostro compito sociale è anche questo: riportare i valori umani di un tempo per migliorare il futuro di ognuno di noi – prosegue Fiorentino. Quest’anno abbiamo ritenuto giusto per mettere ulteriormente in risalto la grande figura di Don Giovanni, invitare l’Arcivescovo Michele Seccia e sarebbe sarebbe bello e gratificante vedere la chiesa gremita, anche solo per un giorno, di tanti sacerdoti della città, così come di rappresentati dell’amministrazione comunale, che ufficialmente inviteremo alla messa”.