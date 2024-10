Pompieropoli, a Lecce un successo… da spegnere il fuoco!

Piazza Mazzini a Lecce si è trasformata in un vero e proprio campo di addestramento per piccoli pompieri. Domenica scorsa, l’evento Pompieropoli ha acceso l’entusiasmo di centinaia di bambini, trasformando una giornata ordinaria in un’avventura indimenticabile.

Organizzato dall’Amministrazione Comunale del capoluogo salentino, in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, l’evento ha offerto ai più piccoli l’opportunità di scoprire da vicino il lavoro dei pompieri e di imparare nozioni fondamentali sulla sicurezza.

Un percorso avventuroso

I piccoli partecipanti sono stati coinvolti in un percorso ludico-didattico ricco di sorprese: hanno indossato i caschi rossi, impugnato i tubi schiumogeni e affrontato sfide sempre più impegnative. Dal superamento di un tunnel fumogeno alla simulazione di un incendio, fino al salvataggio di un gattino in pericolo, ogni attività è stata un’occasione per mettere alla prova il proprio coraggio e la propria destrezza.

I protagonisti raccontano

“È stata un’esperienza unica vedere tanti bambini così entusiasti e partecipativi”, ha dichiarato la dott.ssa Roberta Lala, Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce. “Pompieropoli è un progetto che ci sta molto a cuore, perché ci permette di avvicinare i più piccoli al nostro mondo e di trasmettere loro l’importanza della sicurezza. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento”.

Anche Giancarlo Capoccia, Assessore alla Sicurezza Urbana, ha espresso grande soddisfazione: “Pompieropoli è un esempio di come sia possibile coniugare divertimento e apprendimento. Ringrazio i Vigili del Fuoco per il loro impegno e l’Amministrazione Comunale per aver sostenuto questa iniziativa. Sono certo che questo evento rimarrà a lungo nel cuore dei bambini”.

Un messaggio importante

Oltre al divertimento, Pompieropoli ha veicolato un messaggio importante: la prevenzione. Attraverso il gioco, i bambini hanno imparato a riconoscere i pericoli domestici e a comportarsi correttamente in caso di emergenza.

“È fondamentale educare i più piccoli alla sicurezza fin da piccoli”, ha sottolineato un genitore presente all’evento. “Iniziative come Pompieropoli sono preziose perché offrono ai bambini strumenti utili per affrontare la vita quotidiana in modo più consapevole”.

Un futuro da pompiere?

Chi lo sa, forse tra questi piccoli pompieri ci sarà un futuro vigile del fuoco. Intanto, per tutti loro, Pompieropoli è stata un’esperienza indimenticabile, un’avventura che li ha fatti sentire grandi e importanti.