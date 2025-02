Portafoglio digitale: tutti i nostri soldi ma anche le criptovalute a portata… di smartphone

Immaginate un portafoglio dove, invece di banconote e monete, possiamo custodire in modo sicuro le carte di credito, di debito, e anche altri documenti importanti come la carta d’identità o il biglietto del treno. Ecco cosa è il wallet. Ecco cosa è il portafoglio digitale, un’app, non particolarmente complessa, scaricabile sul tuo telefono o computer che ti permette di fare pagamenti e conservare documenti in modo facile e sicuro.

Per prima cosa, però, dobbiamo scegliere l’app. In questo delicato passaggio meglio farsi consigliare da persone esperte oppure utilizziamo quella della nostra banca, tutti gli istituti di credito ne hanno uno.

Non tutti i wallet sono sicuri ed affidabili. Possiamo scaricarlo anche dal Play Store in caso usiamo un cellulare Android o da un App Store se usiamo un Apple.

Il passaggio più noioso e fastidioso sta nell’ inserire le foto dei propri documenti, ma solo in questo modo si hanno maggiori garanzie di sicurezza.

Sono diverse le operazioni che possiamo effettuare con un portafoglio digitale. Principalmente possiamo pagare comodamente: basta aprire l’app, scegliere la carta che vogliamo usare e avvicinare il telefono al lettore del negozio (se supporta i pagamenti contactless), oppure, possiamo utilizzarlo per pagare online.

Caratteristica da non sottovalutare é la possibilità di creare carte di debito “usa e getta” con cui effettuare acquisti una sola volta, senza lasciare i propri dati.

I wallet sono molto comodi da usare, permettono di avere tutto a portata di mano, senza avere tante carte fisiche, usano sistemi di sicurezza avanzati per proteggere le informazioni.

I pagamenti sono più rapidi, soprattutto quelli contactless.

Google Pay e Apple Pay sono tra i più usati per i pagamenti nei negozi e online.

Satispay e PayPal permettono anche di scambiare denaro con gli amici.

Gli utenti più avanzati possono utilizzare i wallet per effettuare operazioni finanziarie comodamente sul proprio cellulare.

Tra le altre cose che si possono realizzare: possiamo comprare criptovalute con euro (o altra valuta) direttamente sulla piattaforma, oppure trasferirle da un altro portafoglio.

Prima di investire in azioni, criptovalute o altro, meglio studiare il funzionamento di questi strumenti e i rischi che comportano. Attenzione: non investire mai ciò che non puoi permetterti di perdere!

Gli investimenti finanziari sono rischiosi, soprattutto le criptovalute.

Chiedi sempre consiglio agli esperti: se hai dubbi, parlane con un consulente finanziario.

L’Unione Europea sta lavorando a un portafoglio digitale unico per tutti i cittadini. Questo permetterà di avere documenti come la carta d’identità sempre a portata di smartphone e di poterli usare in tutta Europa.