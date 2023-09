È più a sud Roma o il Gargano? La geografia che non ti aspetti

Basta andare a consultare le indicazioni relative a longitudine e latitudini e solo così noi leccesi ci rendiamo conto di essere più a est di Praga e più a nord di Cagliari.

La geografia, questa sconosciuta… basti pensare che c’è gente che impallidisce all’idea che il Gargano sia alla stessa ‘altezza’ di Roma e che Peschici sia più a settentrione del Colosseo.

Questo vale per tante altre situazioni, vale per Bari che è più a nord di Napoli e vale per la marina di Ragusa, in Sicilia, che è più a sud di Tunisi.

Insomma semplici indicazioni per destare curiosità e non fermarsi alle apparenze e soprattutto per conoscere meglio il mondo in cui viviamo.