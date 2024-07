Arrivano le “postazioni pappa” nelle colonie feline di Nardò

Un gesto di sensibilità verso gli animali e per il decoro urbano: il Comune di Nardò, su iniziativa del consigliere delegato alle problematiche del randagismo Pierpaolo Giuri, ha installato una decina di “postazioni pappa” dedicate alle colonie feline presenti sul territorio comunale.

Si tratta di casette in legno dotate di uno spazio interno appositamente adibito per ospitare i recipienti con il cibo, messi a disposizione dai volontari o da chi si prende cura dei gatti. Un’iniziativa che mira a eliminare il posizionamento dei ciotole su strade, marciapiedi e aiuole, contrastando il problema del decoro urbano e garantendo una maggiore igiene.

“Un piccolo, ma significativo passo avanti nella gestione delle colonie feline del nostro Comune”, commenta il consigliere Giuri. “Grazie al prezioso lavoro del Comando di Polizia Locale, degli uffici comunali e, soprattutto, delle instancabili volontarie, abbiamo creato uno strumento utile per il benessere dei gatti e per la cura del nostro territorio. Le colonie feline, spesso oggetto di incomprensioni, svolgono un ruolo fondamentale nel controllo della popolazione felina e nella prevenzione del randagismo. La tutela dei loro diritti e il loro benessere passano anche attraverso azioni concrete come questa”.

L’installazione delle “postazioni pappa” rappresenta un’importante novità nel panorama di Nardò, in linea con la legge n. 281 del 1991 (“Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”), che riconosce e tutela le colonie feline come realtà da valorizzare e gestire con attenzione.

L’iniziativa del Comune di Nardò si inserisce dunque in un più ampio quadro di impegno per la tutela degli animali e per la promozione di una cultura del rispetto e della convivenza responsabile con i nostri amici a quattro zampe.