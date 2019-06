Potenziato il reparto di Nefrologia dell’Ospedale di Gallipoli. Dall’1 luglio parte la “Dialisi Turistica”

Dopo tanto penare, finalmente, sembrerebbe che, a scoppio molto ritardato per la verità, la tanto agognata stagione estiva stia finalmente per avere inizio e, con lei, saranno tantissimi i turisti, ma anche i residenti della provincia di Lecce e di quelle limitrofe che si riverseranno presso le più rinomate località rivierasche del Salento. Per questi motivi, proprio per offrire un servizio migliore in queste zone, la Asl di Lecce si prepara potenziando nosocomi e reparti presenti nelle aree a maggiore concentrazione turistica..

Si parte con l’Ospedale di Gallipoli che potrà contare su una Nefrologia potenziata, compresa la tanto attesa Dialisi Turistica. Partirà dal 1° luglio, infatti, il progetto che garantisce un servizio indispensabile per i non pochi pazienti emodializzati che scelgono le spiagge gallipoline per le loro vacanze.

L’arrivo in organico di un terzo medico, consentirà al responsabile dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi di rimettere sul binario giusto sia i servizi offerti all’utenza, sia l’organizzazione complessiva del reparto.

Il dr. Alessandro D’Amelio, d’intesa con la Direzione Medica del “Sacro Cuore”, ha stilato un cronoprogramma dettagliato con tutte le novità. A partire dal 1° giugno scorso è stato ripristinato il servizio di Pronta Disponibilità medica ed infermieristica, notturno e festivo, per cui le urgenze nefro-dialitiche saranno garantite e non sarà più necessario dirottare questo tipo di prestazioni verso l’Ospedale di Casarano.

«Il progetto “Dialisi Turistica” consentirà a numerosi pazienti emodializzati non residenti in zona di poter abbinare il soggiorno al trattamento dialitico indispensabile per la loro condizione di uremici cronici. L’arrivo di una nuova unità medica e i recenti interventi di restyling della nostra Dialisi potranno permettere di migliorare le prestazioni della nostra Unità Operativa e, di conseguenza, il rapporto dell’utenza con tutto il nostro Ospedale», ha affermato il dott. Alessandro D’Amelio.

Dal prossimo 18 giugno, inoltre, verrà riaperto all’utenza esterna l’Ambulatorio di Nefrologia, temporaneamente disattivato nel novembre scorso. L’ambulatorio assicurerà visite specialistiche nefrologiche, il martedì e il giovedì (ore 9-12), con prenotazione tramite sistema CUP. Il giorno successivo, cioè il 19 giugno, verrà attivato il nuovo servizio di Ecografia dell’Apparato Urinario (Reni e Vescica) che si svolgerà presso l’Ambulatorio di Nefrologia ogni mercoledì, dalle 9 alle 12, sempre previa richiesta al CUP.