Muore a 36 anni e dona gli organi, il prelievo all’Ospedale “Vito Fazzi”

Un gesto di generosità da parte dei parenti che, certamente, consentirà a chi importanti problemi di salute, se non di risolverli quantomeno di migliorare un po’ le proprie condizioni.

È avvenuta la scorsa notte al Vito Fazzi di Lecce una donazione multiorgano. Sono stati prelevati i reni, il fegato e le cornee di una donna di 36 anni, deceduta in seguito ad emorragia cerebrale.

Il prelievo di organi ha impegnato, oltre al personale del reparto di Anestesia e Rianimazione diretto da Giuseppe Pulito, anche un’équipe chirurgica giunta dal Policlinico di Bari per il fegato e medici urologi e oculisti del Presidio ospedaliero Vito Fazzi, rispettivamente per il prelievo di reni e cornee.

Quando i medici del Reparto hanno comunicato la morte della donna ai suoi familiari, hanno appreso che quando la donna era in vita e in salute aveva manifestato la volontà di donare i propri organi in caso di eventi avversi. Così i familiari hanno esaudito la sua generosa volontà.

La Direzione generale tiene a ringraziare tutti gli operatori che hanno reso possibile un’operazione così complessa e ha espresso profondo cordoglio ai familiari per la perdita di una giovane vita interrottasi troppo presto.