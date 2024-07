Talenti matematici e chimici salentini brillano sulla scena internazionale

A poco più di un mese dalla cerimonia di premiazione delle “Eccellenze Salentine”, promossa dalla Provincia di Lecce, i giovani talenti locali nel campo dei numeri e delle formule chimiche tornano alla ribalta, questa volta a livello internazionale.

Lorenzo Degli Atti, studente del Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce, ha conquistato la medaglia d’argento al 2° Summer Camp Internazionale di Matematica (IMSC24), svoltosi a Pechino dal 12 giugno al 4 luglio scorso, con la partecipazione di 350 studenti provenienti da 35 Paesi.

Già premiato con la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi della Matematica di Cesenatico il 5 maggio scorso, Degli Atti ha rappresentato in Cina la Nazionale italiana di Matematica, distinguendosi come primo della delegazione italiana.

Un’altra eccellenza salentina, Luca De Masi, neo diplomato del Liceo “C. De Giorgi” di Lecce, è pronto a raggiungere Riyadh, in Arabia Saudita, dove dal 21 al 30 luglio prossimi rappresenterà l’Italia ai Campionati internazionali di Chimica (International Chemistry Olympiad).

Già vincitore di una medaglia d’oro (primo assoluto) sia nella gara individuale che nella gara a squadre dei Giochi della Chimica, svoltisi a Firenze e Fiesole a fine maggio scorso, Luca De Masi si è sempre distinto, fin dal primo anno delle superiori, conquistando i primi posti assoluti alle finali nazionali di Chimica, e non solo. Tra il 2022 e il 2023, ha fatto parte della Nazionale italiana di chimica, conquistando la medaglia di bronzo ai Campionati Internazionali di Chimica di Zurigo.

“Il Salento si conferma come un territorio fertile in cui coltivare e crescere talenti”, dichiara il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva. “Ciò è reso possibile da un sistema scolastico efficiente, costituito da docenti e dirigenti scolastici sensibili, competenti ed appassionati. Un ulteriore supporto è fornito da enti e associazioni che si stanno rendendo sempre più conto di quanto sia importante accompagnare queste ragazze e ragazzi nel loro percorso di crescita”.

Minerva ha espresso i suoi più sinceri complimenti a Lorenzo Degli Atti per il brillante risultato ottenuto, nella certezza che continuerà a stupirci con il suo talento e la sua passione per la matematica. A Luca De Masi ha rivolto un augurio speciale per la sua imminente sfida internazionale.

Intanto, dal 2 al 6 settembre prossimi, si svolgerà la XIV Scuola Estiva di Fisica, promossa ed organizzata dal Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università del Salento e dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (AIF), in collaborazione con la Provincia di Lecce, sempre nell’ambito del Progetto “Giornate di Promozione della Cultura Scientifica”, ideato e realizzato da Gianni Podo.

Il programma prevede seminari, esercitazioni sui problemi dei Campionati di Fisica, laboratorio, Python, gara a squadre. I termini per l’iscrizione scadono il 31 luglio (per informazioni si può scrivere a [email protected] o [email protected]).