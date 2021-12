Due premi in due contest fotografici, gli alunni del De Pace studiano da ‘artisti’

Piovono premi sull’Istituto di Istruzione Secondaria ‘Antonietta De Pace‘ di Lecce che ha visti premiati i lavori di due suoi studenti in occasione di altrettanti contest fotografici che si sono svolti nei giorni scorsi nel Salento. Sullo sfondo temi sociali di rilevante importanza e impatto quali il razzismo e la solidarietà che fanno comprendere come i giovani non siano affatto distratti sulle cose che contano ma ci tengono, invece, ad esserci da protagonisti per dire sempre la loro.

Nella giornata di domenica 5 dicembre, presso il Convitto Palmieri, in occasione del Concorso “Ci vuole un Noi …per” indetto dalla associazione CSV Salento di Lecce – Brindisi, la Giuria tecnica ha tributato il Primo Premio alla foto dal titolo “Chi sa condividere non perde mai” di Giuseppina Serra, allieva del IV ‘Serale’ ad indirizzo Grafico.

L’immagine raffigura due giovani sportivi ritratti posteriormente, uniti non solo da un timido abbraccio, ma da unità e condivisione di status.

“L’opera fotografica – ha scritto la Giuria Tecnica nelle sue motivazioni – invita l’osservatore ad immaginare un futuro, posto davanti ai giovani, esplorato con il loro sguardo, che saprà essere più facilmente affrontabile grazie alla forza della condivisione, della fiducia reciproca per non sentirsi mai soli“.

‘Uno scatto per dire No al razzismo‘. Questo il second contest in cui ha brillato la stella di Gabriele Totaro della IV A TA che si è classificato terzo. Le foto vincitrici sono state selezionate da una giuria composta da Stefania Gualtieri, vicepresidente della Fondazione Emmanuel; Alberto Maritati, ex magistrato e senatore della Repubblica; Danilo Calogiuri, fotografo; Fernando Fracassi, responsabile della comunicazione dell’Unar; David Augusto Meza Pretelt, giornalista, membro di Unipop-Interazione.

Sono state selezionate le tre opere vincitrici del contest fotografico inserito nel progetto #INTUTTELELINGUE, una delle iniziative della XVII Settimana d’Azione contro il razzismo dell’Unar. La premiazione è avvenuta venerdì 10 dicembre, in occasione dell’Open Day del Centro di prossimità “Casa Comune” di Lecce. Tutte le foto in gara diventeranno una mostra permanente e saranno esposte nei locali commerciali di via don Bosco.

Ai due allievi dell’Istituto De pace sono giunte le congratulazioni della dirigente scolastica, la professoressa Silvia Madaro Metrangolo.