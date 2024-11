All’attore Paulius Markevičius il Premio SNGCI al Festival del Cinema Europeo

Viene consegnato oggi alle ore 18.00 il primo riconoscimento della XXV edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, diretto da Alberto La Monica. Il Premio del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani presieduto da Laura Delli Colli, assegnato dai giornalisti cinematografici al migliore attore europeo, è stato riconosciuto a Paulius Markevičius per il film Drowning Dry di Laurynas Bareiša (Lituania, Lettonia, 2024). In sala saranno presenti Laura Delli Colli, Presidente SNGCI, e Maurizio Di Rienzo, membro del direttivo SNGCI.

Questa la motivazione: “per la sua interpretazione intensa ed emozionante in un film che alterna la leggerezza di una giornata di ordinaria serenità alla tensione che nasce da un drammatico imprevisto. Il dolore cambia imprevedibilmente la vita di un intero nucleo familiare”.

Il film segue la storia di Ernesta che trascorre il fine settimana con la sua famiglia e quella della sorella Juste in una casa di campagna. Dopo che un incidente sfiora il tragico, le due sorelle si ritrovano madri single.

Seconda regia del lituano Laurynas Bareisa, regista e direttore della fotografia del film e ora premiato a Lecce per il suo protagonista, Drowning Dry era stato presentato in anteprima a Locarno dove aveva ottenuto il Premio per la Miglior Regia andato anche alla performance dell’intero cast.

Il regista, con Pilgrims, il suo film opera prima, aveva conquistato la Giuria di Orizzonti alla Mostra del Cinema.