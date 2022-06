‘Ha tutelato le spiagge di Lecce come vero bene comune e collettivo’, Legambiente Puglia premia il sindaco Salvemini

Importante riconoscimento per il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini. Legambiente Puglia ha assegnato al primo cittadino del capoluogo salentino il premio Ambiente e Legalità Puglia. Il riconoscimento è avvenuto nel corso della prima tappa di Festambiente Puglia presso Masseria Torre Grossa a Porto Selvaggio.

“Salvemini ha intrapreso un’azione di tutela del bene comune e collettivo, ovvero le spiagge, dapprima con il Piano Comunale delle Coste e successivamente con l’azione legale sulle proroghe automatiche delle concessioni balneari, così aprendo la strada ad una nuova visione di legalità e ambiente per la futura gestione di questa importante risorsa per la costa pugliese e italiana che deve puntare a servizi qualitativi e ambientalmente sostenibili”.

Questa la motivazione con cui il sindaco di Lecce è stato insignito dell’importante premio.

“Ringrazio Legambiente Puglia – ha commentato Salvemini – per un riconoscimento che sento come appartenente alla comunità leccese tutta. Stiamo lavorando, con fatica e impegno, per far maturare una nuova consapevolezza del valore ambientale, culturale e turistico del nostro litorale e del diritto di tutti i cittadini di poter fruire e beneficiare di questa ricchezza.”