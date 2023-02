L’Ambito Territoriale Sociale di Galatina vince il premio “Verso un’economia circolare” con il progetto Spreco Meno 2”

Si è svolta nei giorni scorsi a Erbusco in provincia di Brescia, la cerimonia di consegna del Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare”, giunto alla sesta edizione e promosso dalla Fondazione Cogeme.

Un’iniziativa che si avvale di importanti partnership come l’Università di Brescia e della Cattolica, Confapi, Confindustria, Confagricoltura e Confagricoltura Brescia, Anci Lombardia e del patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Numerose le aziende e gli Enti locali che hanno risposto al bando promosso dalla Fondazione.

La giornata si è aperta con gli interventi istituzionali e i videomessaggi del ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e del viceministro dell’Ambiente Vannia Gava.

Nel corso della manifestazione, l’Ambito Territoriale Sociale di Galatina ha ottenuto un riconoscimento di grande prestigio e valore simbolico vincendo il primo premio nella categoria degli Enti Locali oltre 30mila abitanti. Il direttore generale di Acque Bresciane Paolo Saurgnani, ha consegnato il premio all’assessore Camilla Palombini che ha descritto il progetto “Spreco meno 2”.

ll Progetto, nato in maniera partecipata e di concerto con le organizzazioni del terzo settore, enti religiosi, imprese profit e non profit, si pone l’obiettivo di creare sinergie tra produttori, associazioni di volontariato, enti locali e consumatori, promovendo e valorizzando iniziative volte alla promozione della cultura anti-spreco attraverso azioni che mirano alla sensibilizzazione della comunità e al rafforzamento delle reti e delle comunità impegnate nel contrasto alla povertà e agli sprechi alimentari.

“È per me un onore essere presente oggi e sapere che il nostro Comune è l’unico della regione Puglia ad essere stato premiato per il progetto ‘ Spreco Meno 2’”, ha affermato Palombini. “Tale progetto – ha proseguito – ci permetterà di rafforzare e sostenere anche economicamente, una rete territoriale di organizzazioni del terzo settore, start-up, imprese sociali già attive, nella raccolta di eccedenze alimentari e nella redistribuzione delle stesse in favore di famiglie in condizioni di fragilità. Si tratta di valorizzare iniziative di eccellenza, già presenti sul territorio, rafforzando e realizzando quella rete tra enti e comunità, per contrastare in modo efficace e sistematico la povertà alimentare, migliorando la sostenibilità sociale, economica ed ambientale e stimolando un percorso di cambiamento che porti le comunità verso politiche di produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione più sostenibili. Al temine dell’intervento l’assessore ha ringraziato i collaboratori che hanno partecipato alla stesura e attivazione dell’iniziativa.