A Porto Cesareo il premio di Legambiente e Regione “Città più Verdi Di Puglia”

Importante riconoscimento in materia ambientale per il Comune di Porto Cesareo.

Su iniziativa di Legambiente e col patrocinio della Regione Puglia è stato istituito il premio “Città più Verdi di Puglia” e la località rivierasca, è stata premiata per aver dimostrato “la migliore performance nella gestione del verde, possedendo tre strumenti fondamentali: regolamento, censimento e piano del verde”, ha spiegato il vicesindaco Anna Peluso.

Il premio giunge alla fine di un attento monitoraggio, effettuato da Legambiente, degli strumenti di cura della vegetazione a livello urbano, peri urbano ed extra urbano che puntassero alle buone prassi come investimento nel lungo periodo, a salvaguardia anche della salute pubblica e del benessere dei cittadini.

Progetti, risorse umane e strumentali finalizzate alla cura del verde, dunque.

A Porto Cesareo “Il terzo posto nella classifica top five, per gli strumenti di gestione del verde, ma siamo anche primi nella categoria dei comuni sotto i 15mila abitanti e ancora terzi nella classifica generale”, rende noto il primo cittadino Silvia Tarantino.

Un primo posto e due importanti bronzi “Che rendono l’amministrazione orgogliosa – concludono Peluso e Tarantino – Il verde urbano, a cui noi prestiamo attenzione in modo particolare, ha funzioni essenziali per la salute pubblica e riveste un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana. Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente nel nostro territorio è uno dei nostri obiettivi oltre alla tutela e promozione del verde come fattore di miglioramento della qualità di vita dei nostri concittadini e turisti. Un grazie particolare al presidente e al direttore regionali di Legambiente”.