La città di Carmiano premia Cosimo Durante, alfiere della salentinità nel mondo

Importante riconoscimento per Cosimo Durante, presidente del Gal Terra d’Arneo e già sindaco di Leverano e assessore provinciale di Lecce.

L’altra sera nel corso di una serata evento l’amministrazione comunale ha conferito a Durante il premio ‘Salento nel cuore per l’Intercultura’ per aver testimoniato atttaverso il suo operare l’orgoglio di appartenere alla terra salentina, alle sue radici, alla sua cultura, diventando esempio di promozione e valorizzazione del Salento nel mondo.

Cosimo Durante è Accademico aggregato dei Georgofili, insignito dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica e nominato al rango dei Cavalieri dell’ordine di S. Giovanni Gerusalemme – Cavalieri di Malta. Da 13

anni Presidente del GAL Terra d’Arneo. È attualmente dirigente ACI e consigliere per gli affari generali del Presidente. Nel suo ricco curriculum politico si ricorda il ruolo di consigliere del vice Ministro alle infrastrutturee alla mobilità sostenibile (2021 – 2022), e quello di segretario particolare del Ministro alle Politiche Agricole e Alimentari (2019-2021).