Firmato un premio di risultato di 7oo euro per i lavoratori delle aziende del Gruppo Barbetta di Nardò, esultano i sindacati

Si chiama premio di risultato ed è una quota aggiuntiva alla retribuzione che viene riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Un riconoscimento, insomma, che il datore di lavoro, concorda con i suoi dipendenti attraverso la mediazione del sindacato se grazie ai suoi collaboratori è riuscito a raggiungere obiettivi che senza un vero e proprio spirito di squadra sarebbe immaginabile portare a termine. È quello che è successo ai lavoratori delle aziende del Gruppo Barbetta di Nardò ed a darne comunicazione sono le segreterie provinciali di Filctem Cgil e Femca Cisl, i sindacati di categoria. I risultati per il gruppo leader nelle produzioni tessili sono stati raggiunti in un periodo difficile come quello pandemico; grazie ai protocolli applicati e alle capacità delle maestranze si è proceduto speditamente tagliando traguardi importanti sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

Ieri si è svolto l’incontro tra il Sindacato e le aziende del “gruppo Barbetta” di Nardò per la discussione e la firma dell’accordo che eroga nuovamente un “Premio di Risultato” relativo all’anno 2021. È stato sottoscritto un premio di risultato che prende in esame gli obiettivi riconducibili al parametro di redditività e a quello di fatturato, ragion per cui può scaturire la certezza di poter erogare 700,00 euro di premio, indistintamente a tutti i lavoratori.

“Va detto – scrivono dal Sindacato – che il PdR è stato fortemente voluto dall’imprenditore (e dal suo management) e dalle organizzazioni sindacali, quale riconoscimento tangibile ai lavoratori e alle lavoratrici per gli obiettivi raggiunti ma, anche, per l’aver contribuito alla crescita aziendale, nonostante il lungo periodo di sacrifici, economici e produttivi, durante l’emergenza pandemica da Covid 19””.

Le Segreterie di Femca Cisl e Filctem Cgil sono fortemente fiduciose sulla possibilità di sottoscrivere un nuovo accordo per il prossimo anno, aumentando la cifra da erogare ai lavoratori.