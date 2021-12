Al servizio di emergenza e urgenza 118 della Asl di Lecce il “Premio Diamante”

Il Servizio di emergenza urgenza 118 di Asl Lecce ha ricevuto il riconoscimento “Diamante” per la migliore prestazione nelle attività svolte nel 2021 nell’ambito del programma Europeo EMS-Angels Awards, che premia l’eccellenza nella gestione dell’ictus in fase pre-ospedaliera.

Il riconoscimento viene attribuito dalla Eusem (European Society for Emergency Medicine) committee e dalla fondazione Angels. Si tratta di un’iniziativa mondiale non promozionale che punta a creare una comunità globale di Stroke unit e Ospedali stroke ready che si adoperano per migliorare la qualità del trattamento dei pazienti con ictus. Angels, in collaborazione con un gruppo di esperti internazionali di servizi medici di emergenza, ha creato una piattaforma per il monitoraggio della qualità delle cure preospedaliere che consente di riconoscere e quindi premiare i servizi di emergenza più efficienti in tutta Europa.

Il Seus 118 – diretto da Maurizio Scardia – ottiene quindi il più elevato riconoscimento Europeo nella cura dell’ictus cerebrale. Al servizio viene quindi riconosciuta velocità e adeguatezza della diagnosi nella fase che intercorre tra il primo soccorso e il trasporto in ospedale, un accurato percorso che, proprio perché legato a patologie tempo dipendenti, può rivelarsi salvavita.

“Questo premio è una gratificazione per tutto il personale di questo Servizio di emergenza territoriale – commenta Scardia – perché i risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di squadra svolto dalla centrale operativa con le équipe territoriali di soccorso che quindi coinvolge tutti coloro che vi operano, ovvero medici, infermieri, oss, soccorritori ed autisti dei mezzi di soccorso. Si tratta inoltre di un traguardo che si è potuto raggiungere anche grazie all’esistenza di una rete aziendale ed in particolare della Stroke Unit del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi che, sapientemente diretta da Leonardo Barbarini, garantisce un riferimento puntuale e professionale al 118 leccese per i pazienti soccorsi sul territorio”.