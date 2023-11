A Ezio Candido e Fabio Corsano, il Premio “Fair Play” del Panathlon Club Lecce

A Ezio Candido e Fabio Corsano sono i ‘Campioni di fair play dello sport salentino’ per il 2023. Nel corso di una manifestazione svoltasi sabato scorso, hanno ricevuto il Premio ‘Fair Play’ 2023, prestigioso riconoscimento del Panathlon Club Lecce, che viene assegnato ogni anno per il gesto sportivo, la carriera e la promozione dello sport.

Ezio Candido di Lecce, già calciatore di Lecce e Roma, poi dirigente di vertice e team manager dell’U.S. Lecce, lo ha ricevuto per la carriera. A Fabio Corsano presidente e manager degli Angels di Matino è stato conferito per la trentennale e instancabile attività di promozione del baseball in provincia di Lecce.

La cerimonia del Premio si è svolta sabato scorso nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Secondaria ‘E. Fermi’ di Lecce, diretto da Aldo Guglielmi ed è stata presieduta dal Consigliere Nazionale del Panathlon Antonio Laganà.

Presenti il sindaco di Lecce Carlo Salvemini con l’Assessore allo sport Paolo Foresio, il vice prefetto Walter Spadafina, il vice presidente della Provincia di Lecce Antonio Leo, il Delegato provinciale del CONI Gigi Renis, il direttore dell’Area Tecnica del Lecce Pantaleo Corvino. In sala anche numerosi rappresentanti istituzionali e uomini di sport: l’assessore allo sport di Cavallino Tony Palermo, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce Antonio De Mauro, i presidenti della Federazione Ciclistica Italiana Sergio Quarta e del Cus Lecce Roberto Rella, il presidente emerito della FCI Regionale Salvatore Bianco, la navigatrice Giorgia Ascalone, campionessa europea, gli ex calciatori SerghejAlejnikov, Salvatore Carrozzo, Gigi Dima, il maratoneta Massimo Montinaro e l’ex pilota motociclistico Gino Tondo, la ‘Freccia del sud’, che il Panathlon che ha ricevuto una targa ricordo del Panathlon.

La concomitanza con la ‘Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne ‘ ha ispirato una iniziativa in onore di Giulia Cecchettin , incolpevole vittima della violenza omicida. Gli studenti del ‘Fermi’ hanno esibito significativi cartelli, mentre uno di loro ha rivolto un toccante pensiero e Giulia e alle vittime di femminicidi.Un omaggio in musica a Giulia Cecchettin è stato offerto dalla cantante lirica leccese Chiara Scatolino con l’esecuzione dell’Ave Maria di Bach e Goudot ascoltata in piedi da tutti i presenti.

Dopo la consegna dei premi, Pantaleo Corvino ha ricordato il suo splendido rapporto professionale con il team manager Ezio Candido al quale ha regalato una maglia di portiere del Lecce con il suo nome.

Nel suo intervento il Sindaco di Lecce,dopo aver espresso vivo apprezzamento ad Ezio Candido e Fabio Corsano per il loro ammirevole impegno nello sport, ha ribadito la necessità di operare insieme, istituzioni e cittadini, per affermarecon forza il rispetto verso le donne e preservarle da qualsiasi violenzada parte degli uomini. Carlo Salvemini ha elogiato il Panathlon per sue attività e iniziative, condividendone la funzione educativa svolta per formare sportivi esemplari e cittadini. Viva considerazione per i due premiati e per il Panathlon è stata espressa da tutte le Autorità, insieme con il ricordo di Giulia Cecchettin e la ferma condanna di ogni tipo di violenza contro le donne.

Particolarmente significative le parole di Ezio Candido e Fabio Corsano rivolte alle scolaresche in sala. ‘Cari ragazzi – ha dichiarato Candido – vi invito a tenere comportamenti sempre equilibrati, domando l’esuberanza giovanile, che a volte fa compiere azioni forti. In tutte i momenti della vostra vita deve prevalere l’equilibrio, non esaltatevi per le vittorie e non abbattetevi per le sconfitte, solo così potrete trarre da ogni esperienza le positività necessarie per farvi crescere come uomini sportivi e cittadini’.

Fabio Corsano, esemplarmente impegnato con gli Angels Matino nello sport e nel sociale, ha di dichiarato da parte sua: ‘Noi operatori sportivi abbiamo la grande responsabilità di trasmettere passione e voglia di fare sport alle giovani generazioni, anche con l’esempio. Dobbiamo impegnarci per togliere i ragazzi dalla strada. Anche uno solo ragazzo che si avvicina allo sport rappresenta una grande vittoria per tutti noi’.

Nell’intervento di chiusura il presidente del Panathlon Club Lecce Ludovico Malorgio, ha affermato: ‘Complimenti ad Ezio e Fabio, che aggiungono i loro nomi all’Albo d’oro del Premio Fair Play giunto alla 28^ edizione. Ringrazio tutti per aver partecipato a questa manifestazione, in particolare il Sindaco Salvemini, il consigliere nazionale Laganà, tutte le Autorità, sempre molto vicine al nostro Club. Un sentito ringraziamento al Dirigente di questa scuola Aldo Gugliemi per l’ospitalità e la collaborazione prestate e a tutti i ragazzi presenti in sala. Il Premio ‘Fair Play’ ha un alto valore etico perché viene conferito a uomini di sport che nella loro esistenza hanno esaltato e difeso i valori dello sport e per questo sono esempi da indicare alle giovani generazioni’.