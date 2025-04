A tre studenti di Unisalento la borsa di studio del Premio “Giovanni La Gioia” 2025

Si è svolta nei giorni scorsi, nella Sala Conferenze del Rettorato di Unisalento, la cerimonia di consegna di tre Borse di studio, destinate a studenti iscritti al secondo anno del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Il concorso, giunto alla IV edizione, è stato indetto dal Rotary Club Lecce Sud con il patrocinio della socia Maria Pia Petruccelli che vuole in tal modo tenere viva la memoria del marito Giovanni La Gioia, magistrato di alto profilo giuridico e morale, consigliere di Cassazione, scomparso cinque anni fa, al quale è intitolato il prestigioso riconoscimento.

Soddisfazione per l’ambito premio ricevuto e conferma della volontà di proseguire negli studi giuridici da parte delle vincitrici e del vincitore delle tre Borse di studio: Martina Carletta (primo posto, 1.000 euro), Arianna Paola Taurino (secondo posto 700 euro) e Federico Perruccio (terzo posto, 500 euro). Attestati di partecipazione e idoneità con merito sono stati consegnati a Cristina Milanese, Arianna Muscogiuri e Mascia Annie Pavone. A loro gli apprezzamenti, gli auguri per il loro futuro e gli applausi del folto pubblico presente.

Gli interventi, coordinati dal prefetto del Club Anna Giannini, hanno visto il rettore Fabio Pollice – collegato in remoto – confermare l’importanza del Premio La Gioia e, in generale, delle iniziative socio-culturali a sostegno dell’Università salentina. “Dobbiamo rafforzare il rapporto tra Ateneo e territorio per fare tutti insieme di più e meglio”, ha sottolineato. Concetto che, richiamando lo spirito rotariano di servizio, è stato riaffermato dal presidente del Club Lecce Sud, Stefano Pelagalli, il quale ha ricordato i numerosi service rotariani dentro e fuori la Comunità di riferimento. Sulla stessa linea gli interventi del direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Luigi Melica, del presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza, Stefano Polidori, e della prof.ssa Elga Turco.

Non potendo partecipare di persona, ma rappresentata dallo zio, Alessandro Zippo, Maria Pia Petruccelli ha inviato un messaggio con il quale, dopo aver ringraziato le autorità rotariane e accademiche presenti, le vincitrici e il vincitore del Premio, ha ricordato con commozione i valori, l’equilibrio e l’attenzione verso le nuove generazioni che hanno guidato il magistrato Giovanni La Gioia nel suo impegno a favore della giustizia.

Nel suo intervento, anche in rappresentanza del Governatore del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, il Governatore Nominato Antonio Livio Tarentini, ha richiamato il rapporto già esistente tra Rotary, Unisalento e sistema Universitario pugliese, sottolineando come il servizio rotariano, il Premio La Gioia lo conferma, viene incontro alle esigenze delle Università e dei loro studenti attraverso progetti condivisi e sostegni finanziari di scopo.