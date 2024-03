Transizione Energetica, il Gse premia l’Amministrazione Comunale di Ruffano

Il Gse (Gestore dei Servizi Energetici), la società pubblica che, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, lavora alla promozione dello sviluppo sostenibile del Paese, ha premiato l’amministrazione comunale di Ruffano per aver attuato uno degli interventi più virtuosi di riqualificazione del patrimonio pubblico con gli strumenti di incentivo.

Il riconoscimento è stato consegnato, nella giornata del 26 marzo, ad Antonio Cavallo, sindaco di Ruffano e Franco De Vitis, vicesindaco e delegato all’Ambiente.

La cerimonia si è svolta presso la sala teatrino dell’ex Convitto Palmieri, a Lecce, nell’ambito del «RoadShow Gse – Diamo energia al cambiamento», un percorso a tappe con cui il Gse sta attraversando l’Italia e che fa parte del programma “Vivi, territori vivibili”.

Ruffano è stata selezionate quale “amministrazione esemplare” per aver riqualificato il palazzetto dello sport comunale di Torrepaduli, con l’incentivo del Conto Termico, favorendo la transizione energetica sul territorio.

Nello specifico, l’amministrazione ha recuperato un bene che era caduto in disuso per via delle condizioni di abbandono in cui si trovava. Il palazzetto, infatti, precedentemente realizzato con una tensostruttura, era da anni chiuso e impraticabile. Da oggi invece rappresenterà un intervento di buona amministrazione anche fuori le mura ruffanesi.

“Rappresenta un grande riconoscimento per il lavoro alla transizione ecologica che il nostro Comune ha da tempo avviato, grazie anche all’impegno del nostro assessore all’Ambiente Franco De Vitis. Va sottolineato che questo non è il primo e unico intervento in Conto Termico. Ne abbiamo in itinere un secondo, a beneficio di una delle strutture scolastiche comunali, ospitanti la scuola primaria, dove a 3,5 milioni di euro da fondi comunitari stiamo affiancando un milione e 400mila euro del GSE. Ed un terzo intervento della stessa natura interesserà il nuovo teatro e centro polifunzionale per giovani del Comune di Ruffano, cofinanziato con 280mila euro da fondi regionali e 220mila da Conto Termico”, ha affermato il primo cittadino del Comune del Sud Salento.

Il ‘restyling’ è stato cofinanziato con un contributo di 185mila euro da parte del Gse, in aggiunta ad un cofinanziamento regionale di 100mila euro.

Fondi che hanno permesso di realizzare una copertura a panelli coibentati, dotata di impianto fotovoltaico, impianto solare termico e pompa di calore.