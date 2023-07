A Castri di Lecce il Premio Piccolo Comune Amico

Il borgo salentino è risultato tra i primi tre vincitori della categoria Innovazione Sociale. Il riconoscimento ritirato a Roma dal Consigliere Diomede Stabile.

Il Comune di Castri di Lecce è stato insignito del prestigioso premio “Piccolo Comune Amico” ed è risultato tra i primi tre vincitori della categoria Innovazione Sociale.

Si è svolta a Roma presso il Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, nella serata del 12 luglio, la premiazione ufficiale e, per la cittadina salentina, a ritirare il riconoscimento, è stato il Consigliere del Comune con delega al Marketing e Turismo Diomede Stabile.

È stato proprio Diomede Stabile a occuparsi della procedura per la candidatura, attraverso la presentazione dell’iniziativa “Castri di Gusto viaggio nelle produzioni locali”, che ogni anno viene organizzata nella prima settimana di dicembre nel centro storico del piccolo borgo, che si è classificato secondo nella categoria “Innovazione Sociale” ricevendo la premiazione direttamente dal conduttore televisivo e umorista Gianni Ippoliti.

“Castri di Gusto viaggio nelle produzioni locali” è una vetrina d’eccellenza già fidelizzata da tutti gli attori coinvolti per la promozione e la visibilità delle tradizioni e dei prodotti materiali e immateriali della Puglia.

L’iniziativa, ha ottenuto il Patrocinio del Consiglio dei Ministri-Ministro delle Politiche Giovanili ed è stata promossa a livello internazionale con riprese video e documentari, realizzati da giornalisti giunti appositamente per l’evento dal Brasile, promuovendo così Castri su tv e social media internazionali.

Il Premio Piccolo Comune Amico

Premio Piccolo Comune Amico è organizzato dal Codacons, insieme ad Aci, Anci, Enac, Fit – Federazione Italiana Tabaccai, Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem, dà il via al Premio che promuovere lo sviluppo e valorizza le eccellenze dei Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti e come nel corso delle due scorse edizioni, ha riscosso un successo straordinario andando oltre le aspettative degli stessi enti promotori e confermandosi come una solida realtà. Questo progetto sociale ha l’obiettivo di individuare e premiare i Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, in un grande evento annuale che si tiene a Roma.

Le categorie

L’iniziativa premia 15 Comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, ed è suddiviso in 5 categorie: Agroalimentare (eccellenze agro alimentari, sia prodotti locali che elaborazioni di prodotti alimentari e ricette tipiche), categoria dedicata ai 3 Comuni nei quali si sono distinte aziende, mercati, commercianti e produttori di eccellenze agroalimentari; Artigianato (eccellenze creative della mano umana e tradizioni artigianali particolari), vengono premiati 3 Comuni nei quali trovano spazio aziende artigiane e piccoli punti di commercio artigianale; Innovazione sociale, vengono premiati 3 piccoli Comuni che valorizzano le proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività e facilitino il ritorno delle risorse umane dai grandi centri ai piccoli Comuni, o che si siano distinti per la valorizzazione della digitalizzazione, adottando politiche di potenziamento dei servizi digitali e i della cultura digitale tra i cittadini; Cultura, arte, storia La categoria premia i 3 Comuni che abbiano dato voce alle proprie specificità culturali, facendo conoscere le caratteristiche culturali tipiche della zona e facilitando così il turismo, grazie anche a dipinti importanti o altre opere artistiche presenti nel comune o opere d’arte anche presenti in natura; Economia Circolare, questa categoria costituisce un premio speciale per promuovere una forma di economia eco-sostenibile, che riduca al minimo gli sprechi e utilizzi risorse ed energie rinnovabili e circolari, e premia i 3 Comuni che si sono distinti in quest’ambito.

Promosso sui principali canali social come Facebook e Instagram, il premio Piccolo Comune Amico fornisce visibilità ai vincitori delle varie categorie con campagne promozionali gratuite e in varie lingue, sia nelle aree di servizio autostradali sia online e sulla stampa. L’appuntamento si è svolto oggi 12 luglio presso palazzo Rospigliosi a Roma.