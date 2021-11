Contrasto al “carvertising”, alla Polizia Locale di Lecce il premio Sicurezza Urbana 2021

Il prestigioso premio Sicurezza Urbana per la categoria “miglior attività” assegnato da Anci va quest’anno alla Polizia Locale di Lecce. La premiazione è avvenuta a margine della presentazione del Rapporto Nazionale sull’attività delle Polizie locali, presso la sala Aida del Centro fieristico di Parma, dove è in corso di svolgimento la XXXVIII assemblea annuale di Anci “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione”.

Il premio, ritirato dal sindaco Carlo Salvemini, è il riconoscimento al valore dell’operazione messa in atto dalla Polizia Locale di Lecce per il contrasto al fenomeno del “carvertising”: a Lecce, ma anche in altre città, si era infatti diffusa la pratica di allestire con banner adesivi automobili private ai fini della vendita di spazi pubblicitari per conto terzi da parte di agenzie pubblicitarie. Un sistema di marketing multilivello in cui per contratto l’acquirente versava alla società la somma di circa 6mila euro di cui 4.400 euro per l’installazione del wrapping per 60 mesi, assumendo l’impegno a svolgere un servizio di rilevazione dati statistici e attività promozionale mediante pubblicazione sui social di un numero prestabilito di foto del veicolo in diversi luoghi affollati. Per tale prestazione la società avrebbe corrisposto mensilmente la somma di 360 euro, importo di fatto coincidente con la rata del finanziamento per l’acquisto del veicolo

Due agenti della PL di Lecce, Bisconti e Ponzetta, sotto il coordinamento del Comando, tra il dicembre 2018 e il gennaio 2019 si sono dedicati all’approfondimento puntuale della normativa, mettendo in atto una attività istruttoria che ha consentito di individuare i profili di illegittimità di questa pratica. L’attività ha prodotto circa settanta sanzioni ai sensi dell’art. 23 del codice della strada e dell’art. 57 del Regolamento di attuazione in tema di pubblicità sui veicoli. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta del Comando della Polizia Locale di Lecce, ha espresso un parere sull’applicazione dell’art. 23 del Codice della Strada che ha confermato oltre ogni dubbio la giustezza dell’interpretazione adottata dalla Polizia Locale di Lecce, ulteriormente confermata dal rigetto da parte del Prefetto dei ricorsi dei conducenti/proprietari delle auto.

L’attività della Polizia Locale di Lecce ha avuto risonanza nazionale, data l’espansione del fenomeno anche in altre regioni italiane. La trasmissione Rai “Mi manda Rai3” ospitò nel febbraio 2019 il Comandante della Polizia Locale di Lecce Donato Zacheo per illustrare i risultati di questa operazione considerata “pilota” a livello nazionale.