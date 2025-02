Luminarie tradizionali di Puglia: un marchio di eccellenza per un’arte antica

Un simbolo di identità culturale, un marchio di garanzia per tutelare un’arte antica e preziosa. È stato presentato nei giorni scorsi il logo “Luminarie artistiche tradizionali di Puglia” un’iniziativa della Regione Puglia per valorizzare e proteggere le produzioni artigiane locali da imitazioni e concorrenza sleale.

Un logo per tutelare un patrimonio culturale

Il logo, ispirato alle caratteristiche delle luminarie pugliesi, sarà riservato alle aziende iscritte nell’Elenco regionale, per certificare l’autenticità e l’eccellenza dei prodotti. Un’iniziativa che tutela il patrimonio culturale della Puglia, valorizzando un mestiere tradizionale e promuovendolo in Italia e all’estero.

“Le luminarie sono una delle espressioni più significative dell’artigianato pugliese – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci – un legame profondo con il territorio e la cultura che vogliamo valorizzare e proteggere. Con questo logo, vogliamo dare un segnale forte di tutela e di riconoscimento alle nostre imprese artigiane, che con il loro lavoro e la loro creatività contribuiscono a mantenere viva questa tradizione”.

Un marchio per valorizzare le imprese artigiane

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno sottolineato l’importanza di un marchio di garanzia per distinguere le produzioni locali dalla concorrenza estera e per valorizzare il lavoro degli artigiani.

“Le luminarie sono un elemento identitario della nostra terra – ha commentato Domenico Paulicelli, presidente di Confartigianato Luminaristi Puglia – un patrimonio culturale che dobbiamo proteggere e valorizzare. Questo logo è un passo importante in questa direzione, un riconoscimento al lavoro dei nostri artigiani e un’opportunità per promuovere le nostre produzioni nel mondo”.

“Il logo è il frutto di una collaborazione sinergica tra Regione, associazioni di categoria e imprese – ha aggiunto Umberto A. Castellano, segretario di Confartigianato Imprese Puglia – questa iniziativa nasce dalla L.R. 7/2023, la legge regionale sull’artigianato, supportata e promossa da Confartigianato, un progetto che fa parte di un piano autentico per tutelare le nostre produzioni nel mercato globale e valorizzare le competenze e la creatività delle nostre imprese. Il logo sarà riservato alle imprese che dimostreranno di seguire un regolamento di produzione che include materie prime, processi, stili e colori specifici.”

Come ottenere il marchio

A partire dal 14/02/2025, le aziende interessate a entrare nell’Elenco regionale delle produttrici di luminarie artistiche pugliesi potranno presentare la domanda tramite i CATA autorizzati. Le imprese iscritte avranno il diritto di utilizzare il marchio “Luminarie artistiche e tradizionali di Puglia“.

Questa iniziativa non solo riconosce l’arte dei luminaristi pugliesi, ma difende anche l’autenticità di un prodotto che è un simbolo di identità e cultura. Grazie all’impegno di Confartigianato Puglia e al sostegno delle istituzioni locali, in particolare dell’assessore Alessandro Delli Noci, si definisce finalmente un confine chiaro che aiuta a distinguere le vere luminarie dalle imitazioni, garantendo così la qualità e la genuinità di una tradizione che continua a illuminare le nostre festività e a rappresentare la ricchezza della nostra terra.

Un traguardo storico per le luminarie Pugliesi

“Afferma Vito Maraschio coordinatore Confartigianato Luminaristi Puglia che:

Il marchio “Luminarie Artistiche Tradizionali di Puglia” segna un passo importante per la tutela e la valorizzazione di una tradizione che ha reso celebre la Puglia nel mondo. Questa iniziativa non solo riconosce l’arte dei luminaristi pugliesi, ma difende anche l’autenticità di un prodotto che è un simbolo di identità e cultura.

Desidero ringraziare il Presidente Domenico Paulicelli, il segretario Ninni Castellano e l’Associazione Luminaristi Pugliesi per il loro prezioso contributo. Grazie al loro impegno e alla loro passione, è stato possibile lavorare sinergicamente per preservare questa forma di artigianato unica nel suo genere.

Un ringraziamento particolare va all’assessore Alessandro Delli Noci, il cui riconoscimento è stato decisivo per distinguere il vero artigianato dalle imitazioni e per garantire l’autenticità di una tradizione che rappresenta un valore inestimabile per la Puglia.”