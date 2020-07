“Una carriola di Libri” per i bimbi in Agriludoterra a Lecce, primo appuntamento con lo scrittore Mauro Scarpa

Prenderà il via nel pomeriggio di oggi il primo appuntamento con la rassegna “Una carriola di Libri“, nell’ambito degli Eventi sotto il Carrubo in AgriludoTERRA

In collaborazione con “Il Cerchio Magico”, a partire dalle ore 18.30, tra gli alberi del Parco Scolastico “Sigismondo Castromediano” della Direzione Didattica IV Circolo Lecce, si svolgerà la presentazione dell’ultimo libro, scritto da Mauro Scarpa e illustrato da Andrea Ringli, edito da Zoolibri, dal titolo “Chi l’ha detta?”

Nella collezione “Gli illustrati” il coloratissimo libro è adatto ai bambini a partire dai tre anni, particolarmente adatto alla lettura ad alta voce e splendido pretesto per conoscere “le parole che non si dicono” che scappano non solo ai bambini, ma anche ai grandi, con grande ilarità e simpatia.

Mauro Scarpa

Pedagogista e scrittore, nasce a Lecce nel 1974. Si laurea in Pedagogia nel 1999 e l’anno successivo consegue l’abilitazione all’insegnamento in Filosofia e Storia. Lavora da 16 anni in progetti legati all’infanzia e all’adolescenza con particolare attenzione ai temi dell’abuso e del maltrattamento. Autore di libri e di racconti, scrive per il teatro e per l’infanzia, per la rivista Turboarte, sceneggiature e dialoghi. Legge due libri Conduce i laboratori teatrali e collabora con l’associazione culturale Tra le righe di Roma.

Per prendere parte alla manifestazione, ciascun partecipante dovrà osservare e fare osservare ai minori accompagnati tutte le disposizioni sul distanziamento sociale e sull’uso dei Dispositivi di protezione individuale. I posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria ai contatti: Pollicini Verdi Agriludoterra 380.2065137, polliciniverdi.lecce@gmail.com.

“Una AgriludoTERRA in Città”, è il percorso di agrididattica urbana, ideato e proposto dall’Associazione Pollicini Verdi di Lecce, un luogo e un tempo dove bambini e bambine possono dedicarsi alla conoscenza, alla cura, alle pratiche e ai giochi che vedono protagonisti l’agricoltura, le piante, la terra e gli altri elementi naturali. In uno spazio nel cuore della città di Lecce, tra ortaggi fiori, alberi ed erbe della nostra terra, nell’area verde naturale costituita dal Parco Scolastico, un percorso pedagogico ed un itinerario di didattica per esperienza scandito tra gli Orti Sinergici, il Giardino dei Frutti antichi, gli alberi di carrubo, ulivi, melograni e giuggioli.