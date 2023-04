“Il lavoro di oggi la pensione di domani”, a Campi Salentina il Presidente dell’Inps Tridico presenta il nuovo libro

Tutto pronto a Campi Salentina, dove, domani, sabato 22 aprile, alle ore 18.00, presso il nuovo Teatro “Excelsior-Carmelo Bene”, nel corso di un incontro pubblico, Pasquale Tridico, Presidente di Inps, presenterà il suo nuovo libro, edito da Solerino, “Il lavoro di oggi la pensione di domani”

Il numero uno dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale dal 22 maggio 2019, spiega con il giornalista del “Corriere della Sera”, Enrico Marro, nella pubblicazione come sono nati il decreto Dignità e il Reddito di cittadinanza; «a che punto è l’Inps», un gigante che gestisce quasi la metà della spesa pubblica ma del quale sappiamo poco e perché il futuro passa necessariamente da un nuovo Stato sociale. Un viaggio tra passato, presente e futuro dell’economia del Paese che riguarda ogni cittadino.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Campi Salentina, Alfredo Fina e del vicesindaco e assessore alla Cultura, Laura Palmariggi, dialogheranno con l’autore Nicola Grasso, Docente di Diritto costituzionale presso UniSalento; Ada Chirizzi, Segretario generale Cisl Lecce, Nicola Delle Donne, Presidente Confindustria Lecce e Mario Vadrucci, Presidente Camera di Commercio di Lecce. Moderererà il dibattito Paolo Maci, Presidente della Fondazione Città del Libro.

Pasquale Tridico

Nato nel 1975, è professore ordinario in Politica economica dal 2019 presso l’Università Roma Tre. Nel 2019 è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Ha svolto attività di ricerca in diverse università nel mondo: Sussex University (come Marie Curie scholar), Trinity College Dublin, Newcastle University, University of California – Los Angeles, New York University (come Fulbright scholar), Lancaster University e Warsaw School of Economics. È stato Segretario generale dal 2012 al 2019 dell’associazione accademica EAEPE (European Association for Evolutionary Political Economy).