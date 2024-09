Presentata la seconda edizione della manifestazione “Piacere per Tutti Day”

L’Associazione Piacere per Tutti, in collaborazione con il Dipartimento di Riabilitazione dell’Asl di Lecce, ha presentato la seconda edizione del Piacere per Tutti Day. Si è svolta l’Aula 2 Polo didattico Asl- via Miglietta 5, a Lecce, la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che si svolgerà il 21 e 22 settembre all’Hotel Leone di Messapia, e che gode del patrocinio del Comune di Lecce e dell’Asl di Lecce.

Nel corso della conferenza sono intervenuti la Presidentessa dell’associazione Piacere per Tutti, Serena Grasso, la dott.ssa Azzurra Carrozzo (responsabile scientifico evento), la dott.ssa Cristina Del Prete (Direttrice dipartimento riabilitazione Asl Lecce) e la dott.ssa Francesca Cafarella, (psicologa riabilitazione Asl Lecce). Presenti anche il direttore generale Stefano Rossi, la Direttrice sanitaria dell’Asl Lecce Maria Nacci e l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Lecce Andrea Guido.

“Il diritto a essere informati sulla sessualità e sulla salute sessuale è un diritto di tutti. Ben vengano convegni, seminari, interventi nelle scuole, negli ospedali, all’università e in piazza, mostre e incontri. O eventi completi e strutturati come questo -afferma l’assessore Guido. Sono certo che sabato sarà una bellissima serata e mi auguro che l’iniziativa continui a crescere, così come già avviene, considerato che siamo già alla seconda edizione.

Le diverse forme di disabilità hanno in comune il fatto di essere spesso associate ad una dimensione di asessualità, ma non è così ovviamente. La sessualità nella disabilità si configura come un tema molto complesso e per questo è importante conoscere il punto di vista degli esperti”.

“Con riferimento alle persone con disabilità c’è la necessità di abbattere ogni genere di barriera. Una delle più pericolose ed invisibili è la barriera psicologica, costituita dai pregiudizi e dagli stereotipi esistenti nei loro confronti -afferma la dott.ssa Cafarella. I pregiudizi generano incredulità verso il desiderio sessuale che una persona con disabilità può provare e la etichettano come: ‘Angelo asessuato’ ‘Eterno bambino’. Purtroppo permangono ancora barriere fisiche, relazionali, emotive che non permettono alle persone con disabilità di esprimere la sessualità e i bisogni sessuali. La sensibilizzazione è pertanto fondamentale e rappresenta un potente mezzo per abbattere stereotipi e pregiudizi. L’opinione pubblica deve essere sensibilizzata all’inclusione”.

‘Siamo felici di sostenere questo evento che permette a persone con disabilità di vivere il loro piacere -spiega la dott.ssa Del Prete. Come Dipartimento di Riabilitazione ci siamo connessi sin da subito con l’associazione di Serena Grasso, ma anche con altre presenti sul territorio, affinché quando cessa il nostro intervento sanitario possa subentrare quello sociale, dando un continuo di cura e assistenza”.

La seconda edizione del Piacere per Tutti day, ricordiamo, si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre 2024, presso l’Hotel Leone di Messapia,a Lecce. Sarà un lungo week-end dedicato al benessere sessuale accessibile che ospiterà persone con disabilità e i loro caregiver provenienti non solo dal Salento e dal resto della Puglia, ma anche da altre località italiane: come La Spezia, Roma, Parma.

Tutto avrà inizio sabato 21 settembre a partire dalle 20.00 con una serata (a ingresso libero e gratuito) dedicata al benessere che comprenderà: informazione, spettacoli, musica e momenti di convivialità per divertirsi e socializzare insieme. E il tutto sarà tradotto in lis. La seconda giornata invece (domenica 22 settembre) sarà dedicata all’esperienza sensoriale del massaggio olistico per 10 persone con disabilità gravi (uomini e donne) che si sono iscritte nei mesi precedenti attraverso un modulo pubblico sul sito web della nostra organizzazione di volontariato.

L’obiettivo dell’evento? Presto detto: “Il raggiungimento del benessere sessuale -afferma la presidentessa Serena Grasso- per le persone con disabilità neuromotoria può essere ostacolato da barriere culturali o impedimenti fisici. Pertanto noi vogliamo abbattere i tabù, dare informazioni sul benessere sessuale delle persone con disabilità da parte di professionisti di fuori regione e del territorio, creare un’atmosfera inclusiva e divertente per tutta la comunità e donare a persone con grave disabilità un’ esperienza sensoriale attraverso il massaggio olistico supportati da altrettante figure professionali. Ma ovviamente la serata di sabato sarà anche piena di divertimento con la comicità di Piero Ciakky, con tanta musica e voglia di sorridere”.