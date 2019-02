L’Opera Salesiana presenta la sua mission, appuntamento questa sera a Corigliano

Si terrà stasera alle ore 19,00 presso il Castello De’ Monti di Corigliano D’Otranto, la presentazione del documento di Mission e Vision a cura dell’ Opera Salesiana di Corigliano D’Otranto, che riguarderà l’aspetto progettuale e strategico dell’Ente rispetto al territorio dell’intera Provincia di Lecce. Il Progetto si svolge come un laboratorio di talenti. Giovani, Salesiani e laici si propongono come promotori e costruttori di un’economia civile e solidale.

Sono previsti fra gli altri gli interventi di Don Angelo Santorsola, ispettore dei Salesiani per l’Italia meridionale, del dott. Vincenzo Mercinelli, direttore dell’Accademia mediterranea Economia Civile, della dott.ssa Giovanna Coccioli, incaricata dell’Opera Salesiana di Corigliano, del dott. Paolo di Lauro della Fondazione Banco di Napoli. Modererà la prof.ssa Licia Serra.

I Salesiani giunsero a Corigliano all’inizio del’900. La loro presenza nel territorio si è concretizzata nel corso degli anni in attività formative e produttive, inizialmente nell’azienda agricola e scuola agraria e in seguito nella Scuola media e nell’accoglienza di ragazzi bisognosi e nell’Oratorio. Dagli anni settanta la loro opera si è resa ancora più incisiva con l’accoglienza di minori in gravi difficoltà personali e familiari e nell’animazione dei ragazzi e giovani del paese attraverso l’Oratorio e l’SCS-CNOS Centro Giovanile Salesiano.

L’Oratorio di Corigliano, effettua la sua azione di animazione in due strutture ben organizzate, Istituto Salesiano e Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, coinvolgendo con le sue iniziative la maggior parte dei ragazzi e dei giovani del paese.

Nella stessa serata verrà avviata, inoltre, la campagna di raccolta fondi con la piattaforma Meridonare della Fondazione Banco di Napoli per la riqualificazione dei due campetti da gioco del cortile dell’Opera Salesiana, che saranno resi accessibili senza alcun tipo di barriere architettoniche.

Fra i promotori dell’iniziativa il dott. Angelo Congedo, consulente NonProfit.