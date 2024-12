Il Presepe Vivente dei Furneddhri, un viaggio nel tempo alla scoperta della Natività

La magia del Natale avvolge Tuglie, che si trasforma in una suggestiva Betlemme grazie al Presepe Vivente dei Furneddhri. Un evento che, dopo il successo della prima rappresentazione, torna a far emozionare grandi e piccoli il 29 dicembre e il 5 gennaio alle ore 17:00 presso la Pista Ciclabile sulla Tuglie-Neviano.

Immerso nella natura rigogliosa del Salento, tra pajari e furneddhri, il presepe vivente offre un’esperienza unica, un viaggio nel tempo che rievoca la nascita di Gesù. Un percorso emozionante e coinvolgente, dove ogni scena, ogni personaggio, ogni angolo riporta alla mente l’atmosfera della Palestina di duemila anni fa.

Un progetto di comunità

Organizzato grazie alla collaborazione di tutta la comunità, il presepe vivente è diventato negli anni un appuntamento imperdibile. Quasi cento figuranti, tra cui studenti, attori e cittadini, danno vita a un’opera straordinaria, che celebra la fede, la tradizione e la pace.

«Il nostro presepe è un omaggio a San Francesco e ai suoi insegnamenti» – afferma la sindaca Silvia Romano – «Vogliamo lanciare un messaggio di speranza in un mondo segnato da conflitti e difficoltà».

Un’esperienza indimenticabile

Il Presepe Vivente dei Furneddhri è un’occasione unica per vivere la magia del Natale in modo autentico. Un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e lascia un segno nel cuore in un’atmosfera suggestiva che oscilla tra la bellezza e la tradizione.

Informazioni utili

Date: 29 dicembre e 5 gennaio

Orario: ore 17:00

Luogo: Pista Ciclabile Tuglie-Neviano

Organizzazione: Parrocchia Maria SS. Annunziata di Tuglie, Compagnia Teatrale La Calandra, Istituto Comprensivo Tuglie-Collepasso, Coordinamento Istituzionale Associazioni e Associazione Tuglie Cultura.