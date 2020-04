“Stabilizzare gli lsu della Provincia”, Stefano Minerva scrive al Dipartimento della Funzione Pubblica

“Ai sensi dell’art. 1, commi 495-497, della Legge 160/2019, ho inoltrato formalmente istanza al Dipartimento della Funzione Pubblica e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiedere risorse statali da destinare all’assunzione a tempo indeterminato dei 78 lavoratori socialmente utili in carico all’Ente provinciale”, con queste parole, Stefano Minerva, Presidente della Provincia di Lecce, commenta la sua iniziativa di richiedere contributo al Governo contributi economici per la stabilizzazione di qualche decina di Lsu.

L’invio della nota del Presidente è stato possibile ai sensi di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, che consente di stabilizzare i lavoratori socialmente utili ancora in carico presso le pubbliche amministrazioni, accedendo alla ripartizione del contributo stanziato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

“Sebbene il 30 aprile 2020 sia il termine ultimo per presentare istanza ai fini della ripartizione del contributo previsto, la nostra è stata inoltrata già alcuni giorni fa, al termine dell’iter amministrativo – prosegue. Il nostro Ente ha l’obbligo morale di tutelare, in tutti i modi possibili, i lavoratori impiegati, che ci consentono di svolgere servizi che – in loro assenza – era impossibile garantire a seguito del taglio delle risorse finanziare decise dalla legge Delrio.

Parliamo di una situazione di precariato che interessa la Provincia di Lecce da circa 25 anni. Ma i 78 lavoratori siano certi del nostro impegno, percorreremo tutte le strade a nostra disposizione per veder valorizzato il loro lavoro”.