Preventour 2019 fa tappa a Lecce, domani screening gratuiti in Piazza Mazzini

Dopo Taranto, Bari e Brindisi, la clinica mobile di GVM Care & Research fa tappa a Lecce per il quarto appuntamento con Preventour 2019, manifestazione nazionale itinerante dedicata alla prevenzione della salute e organizzata dalla associazione Europa solidale Onlus.

Domani, domenica 19 maggio, dalle 10.00 alle 17.00, in Piazza Mazzini saranno effettuati gratuitamente screening di prevenzione di Cardiologia con la possibilità di sottoporsi a elettrocardiogramma con gli specialisti di Città di Lecce Hospital, ospedale di GVM che, in ambito cardiologico e cardochirurgico, rappresenta una delle eccellenze italiane di riferimento non solo per il Sud Italia, sia in ambito di cura che di prevenzione tramite anche l’avanzata TC Cuore.

Preventour 2019 è un’iniziativa itinerante composta da sette tappe nelle piazze principali, che ha preso il via dalla città jonica l’11 maggio e si concluderà il 22 settembre a Napoli, attraversando Puglia, Campania e Basilicata, dove GVM con la sua Advanced Mobile Clinic, darà la possibilità ai cittadini, ripetiamo, di sottoporsi gratuitamente a controlli di prevenzione e ricevere informazioni sulle attività di prevenzione, diagnosi e cura per la propria salute.

“La nostra clinica mobile è uno strumento di diffusione della cultura della prevenzione – dichiara Giuseppe Speziale, Vice Presidente di GVM Care &Research – da sempre attenti alla cura della persona e alla centralità del paziente, abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa per trasmettere un messaggio di educazione alla salute e sensibilizzare la popolazione alla prevenzione delle principali patologie che interessano uomini e donne, con il supporto delle nostre tecnologie e dei nostri specialisti”.

Nella clinica mobile saranno inoltre eseguiti esami di prevenzione dedicati alla Nutrizione, con le misurazioni di peso e BMI (indice di massa corporea) escreening per gli occhi con l’utilizzo della lampada a fessura. L’ Oculistica è un altro ambito di Alta specializzazione di Città di Lecce Hospital per la diagnosi e il trattamento avanzato di glaucoma e di patologie retiniche.

GVM Care &Research, Gruppo ospedaliero italiano presente in 10 regioni italiane, attivo in Puglia con cinque ospedali (Anthea Hospital e Ospedale Santa Maria a Bari, Villa Lucia Hospital a Conversano, D’Amore Hospital a Taranto e Città di Lecce Hospital a Lecce).

Le altre tappe del Preventour 2019

Dopo Lecce il truck mobile sarà presente il 14 settembre a Matera; il 15 settembre a Potenza, per concludere il 22 dello stesso mese a Napoli.