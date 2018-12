Capodanno con il freddo, la Befana potrebbe portare la neve. Imbiancherà anche il Salento?

Sole e caldo hanno regalato un Natale “piacevole”. Grazie alla presenza sul Belpaese dell’alta pressione, l’asticella della colonnina di mercurio è rimasta su valori leggermente superiori alla media del periodo, ma con l’arrivo del nuovo anno il meteo è destinato a cambiare. Purtroppo in peggio.

Secondo gli esperti, infatti, proprio nella notte più attesa dell’anno, quella di San Silvestro, è previsto un “attacco” di aria gelida, proveniente dalla Siberia, che promette di far battere i denti proprio durante i festeggiamenti per dire addio al 2018. Insomma, nemmeno il tempo di iniziare il nuovo anno che bisognerà fare i conti con la prima ondata di maltempo. E non sarà l’unica nel giro di pochi giorni.

Dopo una piccolissima parentesi di bel tempo con la rimonta dell’anticiclone che garantirà sole e ‘tepore’, il 6 gennaio è atteso un nuovo peggioramento che interesserà soprattutto il Sud. Tutta colpa di un vortice depressionario che, oltre al gelo, porterà con sé rovesci e neve fino a bassa quota. Molte città meridionali si sveglieranno il giorno della Befana e troveranno nella calza un panorama imbiancato.

Nevicherà anche nel Salento? È improbabile, ma non impossibile come ci ricorda la nevicata del 2017 provocata dal passaggio di Burian, il vortice di aria fredda che aveva travolto il Mediterraneo.

Ci aspettano, quindi, giorni movimentati e ricchi di sorprese.