Calano le temperature e al Sud ‘arriva’ la neve, ma non in Salento. A fine anno torna il sole

L’alta pressione che ha regalato un mite Natale è intenzionata a restare sull’Italia anche nei prossimi giorni, ma – come si legge sul sito di 3BMeteo.com – dovrà prima fare i conti con una massa di aria fredda che rovinerà il clima di festa, soprattutto al Sud, dove sarà l’instabilità a farla da padrona. Niente paura! Chi sta programmando la Notte di San Silvestro può tirare un sospiro di sollievo. Il maltempo – così recitano le previsioni – avrà le ore contate. Al massimo ne avrà 48 a disposizione per rovinare i piani. Poi dovrebbe tornare l’anticiclone che ‘resisterà’ fino al nuovo anno.

Calo delle temperature e neve, ma non in Salento

Come detto, gli ‘sbuffi’ di aria fredda prenderanno di mira le regioni del Sud causando un calo delle temperature. L’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori

Non sono. È prevista neve anche a bassa quota su Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia settentrionale. In Salento si avvertirà solo il gelo. La data da segnare in rosso sul calendario, quindi, è quella di sabato 28 e domenica 29 dicembre.

Capodanno con il sole

Passato il weekend l’alta pressione avrà la meglio, dando il via ad un periodo di “tranquillità”. «Appare scontato – si legge sul 3bMeteo.com – che, con simili presupposti, il tempo sull’Italia si manterrà stabile con prevalenza di sole fino a Capodanno e temperature miti». Per il vero inverno bisognerà aspettare almeno altri 10 giorni. Chissà se, come accaduto gli anni scorsi, la Befana ‘regalerà’ qualche fiocco di Neve anche in Salento come accaduto con il passaggio di Burian che aveva imbiancato tutto il tacco dello Stivale.