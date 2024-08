Ciao, ciao caldo africano. Fine dell’estate con temperature normali

L’insopportabile caldo ha le ore contate. Basta consultare un qualsiasi sito web specializzato in previsioni del tempo per verificare come le temperature dei prossimi giorni non avranno davvero nulla a che vedere con i mesi appena trascorsi. Un giugno, un luglio e un agosto così caldi sono stati la nota agrodolce di questa estate, folle dal punto di vista dell’asticella della colonnina di mercurio. Non c’è stata tregua, nemmeno sul piano delle temperature notturne. Tutta colpa dell’anticiclone africano, protagonista indiscusso, ma secondo gli esperti archiviato Ferragosto il quadro potrebbe cambiare.

A chi soffre il caldo toccherà ancora qualche giorno di pazienza. Sole e afa scandiranno le giornate fino a sabato, quando il termometro segnerà ancora valori vicini ai 40 gradi, soprattutto al Centrosud, ma da domenica l’estate subirà un primo vero break, come promette Edoardo Ferrara, di 3bmeteo.com.

“La depressione mediterranea ora sulle Baleari evolverà verso l’Italia, portando rovesci e temporali sparsi su gran parte della Penisola da Nord a Sud. L’accumulo elevato di calore e umidità di questi giorni, contestualmente a un mare molto caldo (dal Tirreno all’Adriatico si registrano punte di 30°C della temperatura superficiale marina), potrà favorire fenomeni particolarmente intensi con locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise violente raffiche di vento. Il rovescio positivo della medaglia sarà lo smorzamento della canicola, in alcuni casi apprezzabile, con un calo termico generalizzato localmente anche di oltre 6-8°C rispetto ai giorni scorsi. A seguire dovrebbe essere ripristinata una generale stabilità atmosferica, ma con un caldo decisamente più accettabile.”

A partire dal fine settimana, compatibilmente con il primo rientro post Ferragosto, le temperature si attesteranno sulle medie del periodo. Ed è una buona notizia tutto sommato perché significa che avremo una fine d’agosto calda, ma non infernale e un mese di settembre che dovrebbe consentire una coda estiva interessante.