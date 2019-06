Due giorni di caldo asfissiante: abbattuto il tetto dei 40 gradi, ma il Salento si ‘salva’ con la tramontana

I meteorologi lo avevano detto: giugno si chiuderà con una eccezionale ondata di caldo africano, una fase bollente che farà ‘penare’ quasi tutta l’Italia e ‘soffrire’ chiunque non potrà rinfrescarsi al mare. Detto, fatto. Giovedì 27 e venerdì 28, la fiammata raggiungerà il picco. Basterà guardare l’asticella della colonnina di mercurio che schizzerà in alto, fino a superare il tetto dei 40 gradi su tutto il centro-nord. Valori, sottolineano gli esperti, di molto superiori alla media del periodo. Resteranno elevate, ma nella media, al Sud. Salvo, per ora, il Salento grazie al vento di tramontana.

A peggiorare le cose sarà l’afa che renderà le “temperature”, almeno quelle percepite, ancor più insopportabili. Chi spera di trovare ‘pace’ dopo il tramonto sarà smentito perché il caldo asfissiante unito al tasso di umidità elevato darà vita ad un mix opprimente che renderà la notte un vero ‘sudario’.

Insomma, ci aspettano due giorni di ‘inferno’ tant’è che il Ministero della Salute ha contrassegnato con il bollino rosso 16 città tra cui anche Bari.

I consigli sono quelli di sempre: evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11.00 e le 18.00, fascia oraria in cui non si dovrebbe svolgere nessuna attività fisica intensa all’aria aperta. E ancora, bere liquidi, seguire un’alimentazione leggera ricca di frutta e verdura di stagione, indossare vestiti leggeri, fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e utilizzare correttamente il condizionatore.

A questo punto, la domanda nasce spontanea: quando finirà questo ‘calvario’? Come si legge sul sito ilMeteo.it il caldo si attenuerà leggermente nel weekend, ma si tratterà solo di una breve parentesi perché è prevista un’altra rimonta del caldo che inaugurerà al meglio il mese del solleone. Per qualche cambiamento bisognerà attendere la fine della prima settimana di luglio.