Attesi temporali nel fine settimana: dicembre inizierà con il maltempo

Mentre il Sud sta ancora contando i danni della violenta ondata di maltempo che ha messo in ginocchio soprattutto la Calabria, nulla di buono arriva dalle previsioni metereologiche. Secondo gli esperti, il tempo continuerà ad essere incerto e variabile, ma non al Nord dove l’alta pressione eviterà all’autunno di imporsi, regalando giornate soleggiate e con temperature ‘miti’ per il periodo, anche se non mancheranno le gelate mattutine. Nel weekend cambierà tutto, come confermato anche da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com.

«Una perturbazione atlantica dovrebbe raggiungere l’Italia entrando dalla Mediterraneo occidentale» avverte Ferrara. Significa che nel fine settimana (e non solo) tornerà il maltempo con piogge, temporali e vento forte soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Già da venerdì 27 novembre si noteranno le prime ‘avvisaglie’ con un cielo plumbeo e grigio, ma il peggioramento vero e proprio si avrà sabato 28 e domenica 29 novembre.

Dicembre comincia con il maltempo

L’inverno è quasi ai nastri di partenza (dal punto di vista meteorologico la stagione fredda inizierà con il nuovo mese) ma possiamo già farci un’idea su cosa aspettarci nelle prossime settimane. Anche se si tratta solo di tendenze, tutte da confermare, l’inizio di dicembre sarà “turbolento”, con qualche pioggia alternata a giornate di sole, fino all’Immacolata quando dovrebbe essere il caldo fuori stagione a farla da padrone.