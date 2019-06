L’Anticiclone fa rimpiangere il fresco. Nuova ondata di caldo nel weekend

L’anticiclone africano – invocato a gran voce da chi non vedeva l’ora di aprire le danze e dare finalmente il via all’estate – ha fatto subito sul serio. Non appena è riuscito ad impossessarsi del Belpaese l’asticella della colonnina di mercurio è schizzata in alto, facendo segnare per la prima volta valori superiori alla media del periodo. Non solo, non arretrerà di un passo. Secondo gli esperti, infatti l’alta pressione continuerà ad essere protagonista anche nei prossimi giorni. E non si limiterà a proteggere solo il Centro-Sud, ma riuscirà ad abbracciare anche le regioni settentrionali, colpite dal maltempo

Nuova ondata di calore

Ancora una volta sarà un weekend rovente, grazie alle correnti calde provenienti dal deserto tunisino. Il termometro, di conseguenza, tornerà a salire, soprattutto nella giornata di venerdì, quella più rovente. Come si legge sul sito 3bMeteo.it al Sud sono previste massime fino a 38°C. Tra le città più calde Foggia, Cosenza, Catania e Lecce. Molto afose Napoli, Caserta e Messina. Valori più bassi lungo le zone costiere, mitigate dal mare la cui superficie si manterrà ancora relativamente fresca. In compenso si farà sentire l’afa.

Il caldo si attenuerà leggermente soltanto domenica, quando le temperature oscilleranno tra i 26 e i 32°, al Sud. Prevista anche qualche nuvola, ma niente pioggia.

Quanto durerà?

Secondo i meteorologi questo clima durerà fino a luglio. Sarà, infatti, un giugno infuocato con l’asticella che segnerà sempre valori superiori alla media del periodo. Un altro picco di calura, quasi insopportabile, è infatti atteso tra il 18 e il 25 giugno, quando si sfiorerà ancora il tetto dei 40 gradi. Insomma, dopo il mese di maggio archiviato come tra i più freddi (e piovosi) degli ultimi anni, giugno sarà ricordato come un caldo, caldissimo.