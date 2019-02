Per la primavera c’è tempo, nel weekend torna il freddo. Anzi, il gelo!

Gli esperti lo avevano detto: l’alta pressione che sta regalando un clima quasi primaverile non avrebbe avuto lunga durata. Secondo le previsioni, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio che ha segnato temperature insolite per febbraio è pronta a tornare su valori tipici del periodo. Tutta colpa di un insidioso attacco siberiano che ci farà dimenticare ben presto il ‘tempore’ di questi giorni.

Quando tornerà il freddo?

I primi segnali di cambiamento si avvertiranno già nel weekend. Tra sabato e domenica i venti gelidi provenienti dalla Russia faranno la loro irruzione in Italia, ma non tutte le regioni saranno colpite da questo ‘passaggio’. A “soffrire” di più sarà il Sud, dove potrebbe tornare addirittura la neve fino in pianura su Abruzzo, Molise e Puglia. Niente fiocchi in Salento, almeno secondo gli esperti, ma tanta pioggia soprattutto nella giornata di sabato. In compenso, per dire, avremo il Maestrale che accentuerà la sensazione di freddo.

Se le previsioni dovessero essere confermate, meglio aspettare a fare il cambio di stagione nell’armadio perché la prima conseguenza dell’irruzione sarà il crollo termico anche di 10-15°C rispetto ai valori che si stanno registrando nelle ultime ore.

Una buona notizia c’è: sarà solo una breve parentesi. Già da lunedì, il tempo migliorerà su tutta l’Italia anche se resisterà il vento, di Tramontana questa volta. Insomma, l’inverno ha intenzione di tornare. Con prepotenza.