Una settimana di sole e caldo. Nel Salento l’estate continua ad ottobre

I meteorologi lo avevano detto: grazie all’anticiclone quasi tutte le regioni dell’Italia potranno contare su una settimana di sole e caldo, tanto che sembra di essere tornati in estate. Non è una “sorpresa”, l’inizio dell’autunno è stato (quasi) sempre scandito da temperature che nulla hanno da invidiare alla bella stagione, semmai bisogna chiedersi quanto durerà questo caldo regalato dall’alta pressione che ha abbracciato il Paese.

La risposta degli esperti è semplice: l’asticella della colonnina di mercurio continuerà a segnare valori dal sapore estivo ancora per qualche giorno. Almeno fino al weekend, infatti, nelle ore più calde della giornata si potranno sfiorare i 27/28°C. Il caldo anomalo spingerà i “temerari” ad affollare le località balneari per concedersi un tuffo nelle acque cristalline e per curare la tintarella, ma nel fine settimana – come si legge sul sito ilMeteo.it – l’anticiclone potrebbe mostrare i primi segni di cedimento, iniziando dalla colonnina che registrerà qualche grado in meno.

Un vero e proprio cambiamento è atteso da lunedì, quando un vortice ciclonico riporterà l’autunno, pronto a fare la voce grossa. Insomma, il caldo anticiclone sarà costretto a lasciare il passo alle fresche e instabili correnti oceaniche, fioriere di piogge e temporali. Una cosa sembra essere certa: passeremo da un colpo di coda dell’Estate ad una fase decisamente più autunnale, ma nella prima decade di Ottobre questi cambiamenti repentini sono da considerarsi nella norma.

Si tratta, ovviamente, di previsioni che hanno bisogno di ‘conferme’. Per ora, meglio godersi le temperature segnate dalla colonnina di mercurio che si manterrà stabile ancora per un po’, con buona pace degli amanti del freddo e per la gioia di chi ancora vuol godersi l’ottobrata romana che non deluderà chi l’aspettava con ansia.