Ponte dell’Immacolata, l’aria di festa sarà gelida: l’inverno farà sul serio

L’inverno dal punto di vista meteorologico è cominciato il primo dicembre e questa volta anche le previsioni sembrano confermare il cambiamento di stagione… e dell’armadio. Toccherà fare spazio agli abiti più pesanti perché secondo gli esperti nei prossimi giorni arriverà il freddo, quello pungente, quello che farà battere i denti e sognare coperte, tisane calde e camini accesi. Il soffio gelido dal Polo Nord farà crollare l’asticella della colonnina di mercurio, già da lunedì 6 dicembre, quando sarà il Sud a fare i conti con il maltempo. Sarà la pioggia a scandire l’inizio settimana per le regioni meridionali.

Il crollo delle temperature, però, è previsto da martedì 7. Tutta “colpa” di correnti artiche che spingeranno il termometro su valori molto bassi. Non solo, la parola d’ordine al sud sarà «instabilità». Meglio non dimenticare a casa l’ombrello.

Il vero colpo di scena è atteso per mercoledì 8 dicembre quando la perturbazione n.3 di dicembre potrebbe portare nevicare fino in pianura. Possibili i fiocchi di neve in città come Cuneo, Torino, Genova, Milano, Bergamo e Piacenza. Chi sperava in un lungo ponte dell’Immacolata illuminato dal sole o per lo meno non rovinato dal brutto tempo rischia di rimanere deluso.

Tra giovedì 9 e venerdì 10 dicembre il maltempo colpirà ancora una volta le regioni centro-meridionali, mentre al Nord avanzerà un campo di alta pressione che con tutta probabilità diventerà il protagonista dei giorni successivi.