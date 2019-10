Halloween porta l’autunno! Piogge e temporali rovinano il ponte di ognissanti

Ottobre di ‘autunnale’ ha avuto ben poco, se non i tipici colori di una stagione che, almeno al Sud, ha fatto fatica ad imporsi. L’anticiclone di origine nord africana ha regalato alle regioni meridionali una seconda estate, come dimostra l’asticella della colonnina di mercurio mai scesa su valori tipici del periodo. Non poteva durare per sempre, questo era chiaro, ma purtroppo il maltempo ha deciso di presentarsi proprio durante il ponte di Ognissanti.

Secondo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, infatti, una perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà l’Italia nei prossimi giorni. Il risultato di questo abbraccio sono piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature. Insomma, un clima decisamente più autunnale.

I primi segnali di svolta saranno visibili da oggi, martedì 29 ottobre, giorno in cui sarà il Nord a fare i conti con i rovesci, anche di forte intensità. Mercoledì toccherà al Centro, giovedì agli acquazzoni si concentreranno al Sud. Insomma, giorno dopo giorno, tutta la penisola non potrà fare a meno dell’ombrello.

Di pari passo, crolleranno anche le temperature. Parla di ‘sensibile calo’ il meteorologo di 3bmeteo.com. «La perturbazione sarà accompagnata dall’arrivo di aria decisamente più fredda rispetto a quella attualmente presente – avverte Ferrara – tanto che tra mercoledì e giovedì ci attendiamo un calo termico anche di oltre 8-10°C al Centronord (rispetto ai valori registrati nel weekend), successivamente anche al Sud, sebbene più smorzato. Da segnalare inoltre il vento che potrà soffiare anche forte tra Maestrale e Grecale, con bora sull’alto Adriatico e raffiche di oltre 70-80km/h a Trieste».

Se le previsioni saranno confermate, il ponte di ognissanti potrebbe essere bagnato. Di conseguenza anche Halloween. Le previsioni, infatti, preoccupano le mamme che stanno organizzando il porta a porta con i figli al grido di “dolcetto o scherzetto”.

E non è finita. Entro domenica 3 novembre potrebbe giungere un nuovo e più intenso peggioramento atlantico con piogge a tratti abbondanti al Nord e sui versanti tirrenici. «Volgendo lo sguardo alla prima decade di novembre – concludono da 3bmeteo.com – ci attendiamo un periodo spesso piovoso, con fenomeni a tratti intensi. Il tutto accompagnato da temperature prettamente autunnali, soprattutto al Nord».