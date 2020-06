L’estate preme sull’acceleratore, luglio comincia con afa e caldo: picchi vicini ai 38-40°C

L’estate – che fino a questo momento ha “solo” scaldato i motori mantenendo il termometro su valori in linea con la media del periodo – è pronta a premere sull’acceleratore. Nell’ultimo weekend di giugno (trascorso senza eccessi di caldo) l’asticella della colonnina di mercurio sfiorerà di poco il tetto dei 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Lungo le coste, grazie alla brezza marina, segnerà qualche grado in meno, ma l’afa renderà l’aria irrespirabile e le temperature percepite saranno comunque elevate. Tutto merito (o colpa, dipende da quanto si ‘sopporta’ la canicola) – come spiegato da Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, insomma bisognerà fare i conti – dell’anticiclone afro-mediterraneo.

Luglio parte con il botto

Non si tratterà soltanto di una parentesi, il caldo “intenso” durerà (quasi) tutta la settimana, soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Tanto che – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – in alcune zone si raggiungeranno tranquillamente i 38-40°C. Farà caldo, molto caldo anche al Centro-nord con picchi di 35-37°C.

Attenzione, quindi, perché saranno tante le città ‘roventi’: Bologna, Ferrara, Firenze, Terni, Frosinone, Roma, Macerata, Sulmona, Benevento, Foggia, Matera, Cosenza, Caltanissetta e Nuoro.

Chi ha organizzato le vacanze in questo periodo può evitare di consultare il sito di 3BMeteo.com per gli monitorare gli aggiornamenti. Saranno 7 giorni di fuoco, con tanto sole e caldo.

Dal 4/5 luglio potrebbe – il condizionale perché si tratta di tendenze – cambiare qualcosa se un impulso instabile e fresco proveniente dal Nord Europa raggiungerà il Mediterraneo centrale toccando, almeno in parte, anche l’Italia.

«Se questa evoluzione venisse confermata potremmo assistere ad un passaggio temporalesco questa volta più organizzato non solo al Nord, ma anche al Centrosud, specie versante adriatico, con fenomeni localmente violenti e smorzamento della canicola» concludono da 3bmeteo.com. Previsioni, ovviamente, che necessitano di ulteriori conferme.